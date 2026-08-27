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У Бельгії стався рекордний спалах сальмонельозу: причиною стали яйця

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Бельгії стався рекордний спалах сальмонельозу: причиною стали яйця
Фахівці закликали бельгійців ретельно перевіряти продукцію ферми перед вживанням
фото ілюстративне

Бельгійське продовольче відомство підтвердило 306 випадків, ферму компанії закрили, птицю знищили

Щонайменше 306 мешканців Бельгії постраждали після вживання продукції однієї з птахоферм країни, де виявили небезпечну бактерію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Федеральне агентство з безпечності харчового ланцюга Бельгії (AFSCA) повідомило, що заражені яйця постачала компанія Laerco з міста Гел на півночі країни. За даними агентства, люди, у яких з'явилися симптоми, заразилися штамом бактерії, виявленим саме на цій фермі. Водночас реальна кількість хворих може бути вищою: частина людей із легкими симптомами або без них тестування не проходила.

«Сальмонельоз – доволі поширене явище у Бельгії, але настільки масштабного спалаху, коли захворіла така кількість людей, ще не траплялося», – заявила речниця AFSCA. Вона додала, що серед хворих загиблих немає.

Агенство вперше виявило зараження на фермі ще у квітні й одразу відкликало продукцію, закривши один із пташників. Проте кількість нових випадків не скорочувалася, тож лабораторні тести виявили бактерію ще в одному пташнику. Після цього 10 серпня агентство ухвалило рішення повністю закрити ферму, оголосило повторне відкликання яєць, а птицю знищили.

За оцінками відомства, потенційно зараженими бактерією могли бути близько 2 млн яєць. Їх продавали не лише в Бельгії, а й у сусідньому Люксембурзі, де місцева санітарна служба також відкликала продукцію. В агенстві попередили, що частина небезпечних яєць досі може лежати вдома в покупців і спричиняти нові випадки хвороби, тому продукти рекомендують ретельно термічно обробляти.

Сальмонельоз – бактеріальна кишкова інфекція, яка найчастіше проявляється діареєю, підвищеною температурою та спазмами в животі. У важких випадках хвороба може призводити до серйозніших ускладнень, особливо в дітей і людей похилого віку.

Нагадаємо, подібний масштабний спалах сальмонельозу через заражені яйця у 2024 році стався в США – тоді постраждали щонайменше 65 людей у дев'яти штатах, а ферма у Вісконсіні була змушена повністю зупинити виробництво та відкликати продукцію.

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Теги: Бельгія хвороба інфекція кишкова інфекція продукти отруєння

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