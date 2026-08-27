У Бельгії стався рекордний спалах сальмонельозу: причиною стали яйця

Бельгійське продовольче відомство підтвердило 306 випадків, ферму компанії закрили, птицю знищили

Щонайменше 306 мешканців Бельгії постраждали після вживання продукції однієї з птахоферм країни, де виявили небезпечну бактерію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Федеральне агентство з безпечності харчового ланцюга Бельгії (AFSCA) повідомило, що заражені яйця постачала компанія Laerco з міста Гел на півночі країни. За даними агентства, люди, у яких з'явилися симптоми, заразилися штамом бактерії, виявленим саме на цій фермі. Водночас реальна кількість хворих може бути вищою: частина людей із легкими симптомами або без них тестування не проходила.

«Сальмонельоз – доволі поширене явище у Бельгії, але настільки масштабного спалаху, коли захворіла така кількість людей, ще не траплялося», – заявила речниця AFSCA. Вона додала, що серед хворих загиблих немає.

Агенство вперше виявило зараження на фермі ще у квітні й одразу відкликало продукцію, закривши один із пташників. Проте кількість нових випадків не скорочувалася, тож лабораторні тести виявили бактерію ще в одному пташнику. Після цього 10 серпня агентство ухвалило рішення повністю закрити ферму, оголосило повторне відкликання яєць, а птицю знищили.

За оцінками відомства, потенційно зараженими бактерією могли бути близько 2 млн яєць. Їх продавали не лише в Бельгії, а й у сусідньому Люксембурзі, де місцева санітарна служба також відкликала продукцію. В агенстві попередили, що частина небезпечних яєць досі може лежати вдома в покупців і спричиняти нові випадки хвороби, тому продукти рекомендують ретельно термічно обробляти.

Сальмонельоз – бактеріальна кишкова інфекція, яка найчастіше проявляється діареєю, підвищеною температурою та спазмами в животі. У важких випадках хвороба може призводити до серйозніших ускладнень, особливо в дітей і людей похилого віку.

Нагадаємо, подібний масштабний спалах сальмонельозу через заражені яйця у 2024 році стався в США – тоді постраждали щонайменше 65 людей у дев'яти штатах, а ферма у Вісконсіні була змушена повністю зупинити виробництво та відкликати продукцію.