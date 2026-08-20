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Ющенка отруїло його ж оточення? Балога назвав прізвище

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ющенка отруїло його ж оточення? Балога назвав прізвище
Віктор Балога заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням Віктора Ющенка у 2004 році
фото: Facebook-сторінка Віктора Ющенка

Колишній близький соратник третього президента України заявив, що має «повну картину» подій 2004 року

Колишній глава Секретаріату президента Віктор Балога заявив, що знає, хто стояв за отруєнням Віктора Ющенка у 2004 році. За його версією, до цього був причетний Давид Жванія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Віктор Балога тривалий час був близьким соратником Віктора Ющенка. Він обирався до Верховної Ради IV, VII, VIII та IX скликань, а також працював у Закарпатській обласній і Мукачівській міській радах. Із грудня 2023 року він є позафракційним – тоді політик вийшов із депутатської групи «За майбутнє».

Відповідаючи на запитання, чи є сьогодні чітка відповідь щодо того, хто отруїв Ющенка, Балога заявив, що особисто має «повну картину» тих подій.

«У мене особисто є повна картина. Це зробило його ж оточення», – сказав він. На прохання назвати конкретне прізвище Балога відповів: «Жванія, звичайно».

Ексглава Секретаріату президента вважає, що однією з головних проблем Ющенка було невміння розбиратися в людях. За його словами, після виборів в оточенні президента опинилися «бізнесмени, пройдисвіти та спецслужбісти інших держав».

«Йшла жорстока боротьба між Сходом і Заходом на знищення, Ющенку просто пощастило вижити», – заявив Балога.

Також колишній посадовець розповів, що після приходу на Банкову йому довелося проводити кадрову «чистку». Серед професійних державників того часу він назвав Романа Безсмертного та Івана Васюника.

Водночас Балога стверджує, що решта представників оточення президента переважно дбала про власні інтереси. «Я їх просто звільнив – і перших помічників, і других, і третіх», – додав він.

Сам Віктор Ющенко раніше також заявляв про можливу причетність Давида Жванії до свого отруєння.

Давид Жванія був народним депутатом кількох скликань та очолював Міністерство з питань надзвичайних ситуацій у 2005 році. Політичну кар'єру на загальнонаціональному рівні він розпочав у блоці Віктора Ющенка «Наша Україна», а згодом став одним із засновників однойменної партії.

У 2010 році Жванія голосував за ратифікацію Харківських угод, а пізніше входив до фракції Партії регіонів. Водночас Жванія був присутній на вечері у 2004 році, після якої у Віктора Ющенка діагностували отруєння.

У травні 2022 року з'явилася інформація про загибель Жванії під час артилерійського обстрілу поблизу російського блокпоста на окупованій частині Запорізької області.

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Теги: Віктор Ющенко Віктор Балога отруєння Давид Жванія

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