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Рекордне обміління Дунаю показало затоплений флот нацистів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уламки німецького військового корабля часів Другої світової війни
фото: АР

Через тривалу посуху з-під води знову з'явилися десятки німецьких військових кораблів, які затопили під час відступу у 1944 році

Рекордне падіння рівня води в Дунаї поблизу сербського порту Прахово оголило десятки німецьких військових кораблів, затоплених наприкінці Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Через тривалу посуху рівень води у другій за довжиною річці Європи знизився настільки, що над поверхнею знову стали видимими корпуси суден Чорноморського флоту нацистської Німеччини.

Рекордне обміління Дунаю показало затоплений флот нацистів фото 1
фото: AP

За даними агентства, посеред Дунаю, який розділяє Сербію та Румунію, можна побачити іржаві корпуси кораблів і зламані щогли, на яких під час війни майоріли нацистські прапори. Окремі судна досі містять боєприпаси та іншу вибухонебезпечну зброю.

Рекордне обміління Дунаю показало затоплений флот нацистів фото 2
фото: The Northern Virginia Daily

Історики зазначають, що у вересні 1944 року поблизу Прахово затонули до 200 німецьких військових кораблів. Під час відступу з території Румунії та наступу радянських військ німецьке командування навмисно затопило флот, щоб уповільнити просування Червоної армії на Балканах.

Рекордне обміління Дунаю показало затоплений флот нацистів фото 3
фото: АВС

Після війни комуністична влада колишньої Югославії підняла лише частину затоплених суден. Більшість кораблів залишилася на дні Дунаю через значну кількість вибухівки, яка перебувала на їхніх бортах.

Сьогодні сербська влада за фінансової підтримки Європейського Союзу продовжує працювати над очищенням цієї ділянки річки. Водночас наявність боєприпасів суттєво ускладнює проведення таких робіт.

Рекордне обміління Дунаю створює проблеми не лише для судноплавства. Через низький рівень води окремі електростанції були змушені призупинити роботу, а країни Центральної та Східної Європи вживають заходів для економії електроенергії. Сербія також підтримує судноплавство на Дунаї, оскільки мілководдя становить небезпеку для руху суден.

Фахівці пов'язують екстремальне обміління річки з тривалою спекою, глобальним потеплінням та іншими кліматичними чинниками.

Нагадаємо, раніше у Румунії здійснили контрольований вибух у рукаві Дунаю Бала, щоб збільшити приплив води до головного русла річки та знизити ризики для роботи атомної електростанції «Чернаводе».

До слова, через тривалу спеку та посуху річки в кількох країнах Європи обміліли до рекордно низьких рівнів – на їхньому дні знайшли кістки мамонта, кораблі, що затонули десятиліття й століття тому, а також боєприпаси часів Другої світової. Одночасно посуха завдає економіці збитків на сотні мільйонів євро та зупиняє роботу атомних і гідроелектростанцій. 

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Теги: річка спека Друга світова війна

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