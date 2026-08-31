Головною метою політики партії BSW є блокування підтримки України через Бундестаг

Німецька політична сила BSW прагне залучити підтримку виборців, які виступають проти допомоги Україні, та заявляє про готовність до точкової взаємодії з праворадикальною «Альтернативою для Німеччини» в ландтазі Саксонії-Ангальт. Про це пише «Главком» із посиланням на NTV.

Як зазначають лідери місцевого списку Клаудія Віттіг і Томас Шульце, у разі потрапляння до земельного парламенту їхнім першочерговим кроком стане голосування за резолюцію про скасування німецької підтримки Києву. Попри відсутність офіційних домовленостей, політики очікують на голоси AfD та не виключають приєднання лівих, щоб сформувати необхідну більшість.

У своїй передвиборчій програмі кандидат від BSW ставлять за мету зобов'язати майбутній земельний уряд блокувати в Бундестазі виділення коштів Україні, пояснюючи це фінансовим тиском та ризиками розростання війни. Натомість лідерка партії Сахра Вагенкнехт також закликає повністю зупинити фінансування.

Водночас загальнонаціональні опитування показують, що більшість громадян Німеччини (52%) підтримують посилення допомоги Україні, якщо РФ відмовиться від миру, тоді як проти виступають лише 35%. Утім, у самій Саксонії-Ангальт BSW наразі ледве долає прохідний бар'єр із 3-4%, а лідерство утримує AfD з показником понад 40%, при цьому плани співпраці між ними вже спричинили хвилю обурення та внутрішніх суперечок.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується звинуватити Росію у спробі атаки безпілотника в Лейпцигу та оголосити про запровадження «широких» санкцій.

План німецького уряду передбачає прямі заходи проти російських організацій, паралельно з якими Брюссель готує нові обмеження на рівні Євросоюзу.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.