У Львові з'явилася вулиця на честь Ірини Фаріон

Перейменована вулиця розміщена поблизу університету «Львівська політехніка»

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. Відповідне рішення сьогодні, 28 листопада, затвердили на пленарному засіданні міськради. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Зазначається, що вулиця розташована у Галицькому районі міста. Пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Вулиця, яка перейменована на честь мовознавиці, розміщена поблизу університету «Львівська політехніка», де вона викладала.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Також «Главком» з посиланням на дані судового реєстру повідомляв, що правоохоронці розслідуватимуть вбивство Ірини Фаріон ще рік., адже необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз. За відомостями досудового розслідування, виконання згаданих експертиз буде можливим не раніше другої половини жовтня-листопада 2025 року.