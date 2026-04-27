Українка розповіла, як туристів дурять у Парижі та чого варто остерігатися

Блогерка з України назвали три схеми, за якими у туристів в Парижі вимагають гроші за допомогою обману

Українка Карина Цимбук мешкає та працює у Франції. Дівчина розповіла, чого варто остерігатися на вулицях Парижа та як місцеві обкрадають та обманюють туристів. Про це пише «Главком» із посиланням на відео Карини Цимбук у Тiktok.

Як розповіла українка, одна зі схем, за якою обманюють туристів у Парижі – це безхатьки, які просять допомоги, а перехожі кладуть гроші їм у стакан. «Люди, які цим займаються, вони не дуже схожі на безхатьків, а скоріше на якесь бізнес-угруповання. Ці дуже винахідливі люди сидять на землі, ніби безхатьки, перед собою виставляють стакан з монетами в дуже прохідному людному місці. Ну і звісно ж, більшість наступає на нього, все розсипається і в процесі, поки ви допомагаєте збирати копійки, в кінці жертвуєте якісь гроші», – розповіла дівчина.

За словами блогерки, одного разу вона зустріла на вулиці зустріла дівчину, яка почала просити в неї допомоги. Вона простягнула українці аркуш з текстом про пожертву на облаштування місця для людей з інвалідністю.

«Я дивлюся, що тут вже дуже багато підписів, а у колонці, де треба вказати своє ім'я та прізвище, національність, суми, яку ти пожертвував і підпис – кілька українців теж пожертвувало. Думаю дам €10. Дістаю з кишені двадцятку, прошу розміняти, вона забирає гроші, а решту давати не хоче. Все-таки вона вирішила дати мені решту. Тому якщо до вас в Парижі підходять з цими от папірцями, просять щось підписати або пожертвувати, вас обманюють», – пояснила інфлюєнсерка.

У таких випадках Карина Цимбук радить одразу говорити – «Ні», тоді вас не чіпатимуть. Також вона розповіла про ще один варіант того, як у Парижі можуть виманювати гроші у туристів.

Подібна ситуація сталася з українкою в одному з туристичних районів Парижа. «Там ходять хлопці, які зав'язують браслетики зі стрічок вам на руку. Вдають, що вони такі милі, ставлять вам якісь питання і в цей час вас дуже міцно тримають за руку. Після того як прикраса опиняється у вас на руці, починається найцікавіше», – сказала вона.

За словами українки, після цього в неї почали вимагати гроші: «Вони не те, що просять у вас гроші, вони їх вимагають. Ви відмовляєте, кажете «Ні», починаєте йти, він вас переслідує і до нього можуть приєднатися його друзі та морально вас пресувати».

