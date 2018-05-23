Ученые: чем меньше плотность населения, тем счастливее люди

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Жизнь в деревне

Специалисты отмечают, что уровень удовлетворенности жизнью не зависит от уровня доходов

Канадские ученые из Ванкуверской школы экономики сделали вывод, что для счастья человеку необходимо перебраться жить в город или деревню с меньшим количеством людей. Информация о данном исследовании была опубликована на сайте Национального бюро экономических исследований США.

В исследовании приняли участие более 400 тыс. человек, получив данные о людях из всех регионов страны, ученые провели опрос.

В результате выяснилось, что чем выше была плотность населения на той или иной территории – тем несчастнее были ее жители. В целом, в 20% областей, населенных самыми несчастными людьми, плотность населения была в восемь раз выше, чем в 20% областей, где жили самые счастливые люди. Кроме того, счастливые люди тратили меньше времени на дорогу до работы и меньше платили за жилье. Также они чаще посещали церковь и испытывали чувство причастности к своим сообществам.

Примечательно, что средние уровни доходов, безработицы и образования существенной роли не играли. Полученные данные согласуются с результатами аналогичного исследования, проведенного в США: чем дальше люди живут от крупных городов, тем счастливее себя ощущают. Исследователи подчеркивают, что их работа не выявляет причинно-следственные связи — если несчастный горожанин переедет в деревню, вряд ли это сделает его счастливее.

Джерело: Сегодня