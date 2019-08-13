Пингвины-геи из берлинского зоопарка усыновили яйцо



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esquire.kz

Пингвины-геи из берлинского зоопарка так хотели птенцов, что высиживали камни. Теперь у них появился шанс

Десятилетние Шкипер и Пинг переехали в Берлин из зоопарка Гамбурга в апреле и с тех пор неразлучны. Как говорят работники зоопарка, все это время пингвины проявляли желание стать родителями и пытались высиживать камни и рыбу.

Теперь же пингвины подобрали яйцо, брошенное одинокой самкой того же вида в зоопарке. Папочки ведут себя как образцовые родители, по очереди заботясь о яйце: носят его на лапах и согревают под складкой живота.

Они делают все возможное, чтобы защитить свое будущее чадо от завистливых соперников. Конечно, не без помощи работников зоопарка.

Пока неизвестно сбудется ли мечта Шкипера и Пинга.

«Проблема в том, что мы не знаем было ли яйцо оплодотворено», - рассказал представитель зоопарка Максимилиан Ягер.

Если им повезет, первый птенец пингвина, выношенный однополой парой, появится в берлинском зоопарке в начале сентября.

Ранее в Австралии пингвины-геи стали родителями. А в Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальной пары. В одном из ирландских океанариумов однополые пары образовали и вовсе 8 пингвинов из 14 — четыре самца и четыре самки. Некоторые пары уже успели вырастить и птенцов.

Джерело: bbc.com