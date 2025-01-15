Пожежі у Лос-Анджелесі. Оскароносний актор Гопкінс втратив свій третій дім

Головний будинок мав чотири спальні та чотири ванни, а також велику вітальню з каміном з білого каменю

Гопкінс дуже любив свій дім, часто постив в TikTok відео з кімнат або веранди

Під час пожеж у Лос-Анджелесі оскароносний актор Ентоні Гопкінс втратив свій розкішний будинок, який придбав лише чотири роки тому. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Найдорожча пожежа у світі. 10 маєтків суперзірок у Лос-Анджелесі, які вигоріли вщент».

Так, актор придбав віллу з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами в районі Pacific Palisades за $6 млн у 2021 році. А тепер побачив, як його власність знищило полум'я.

Гопкінс дуже любив свій дім, часто постив в TikTok відео з кімнат або веранди.

На території площею 4 га, устеленій газоном і засадженій величними деревами, був розташований головний будинок площею 371 м кв., а також окремий гостьовий будиночок з однією спальнею. На території володінь Гопкінса також були басейн, спа-салон, відкрита кухня і майданчик для барбекю. Головний будинок мав чотири спальні та чотири ванни, а також велику вітальню з каміном з білого каменю. З кожної кімнати в головному будинку відкривалися вражаючі краєвиди. Між поверхами – гвинтові сходи.

7 фото На весь екран











фото: backgrid

Це вже третій будинок, який всесвітньовідомий актор втрачає через пожежу: перший – у 2000 році у Лондоні, другий – 2018 році у Малібу. До слова, трагічна втрата актора сталася через кілька днів після того, як він відзначив майже пів століття (49 років) тверезості після проблем з алкоголем.

Окрім того, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. Знаменитість зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів, зокрема, саме тут її син Фенікс зробив перші кроки.

Також у Малібу, в районі Пасифік-Палісейдс, згорів будинок, який орендував син президента США Джо Байдена – Гантер Байден. На фото видно, що від будівлі, що мала три спальні та три ванні кімнати, майже нічого не залишилося. Джо Байден раніше заявляв, що має інформацію про ймовірне знищення цього будинку.