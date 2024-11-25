Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано
Майно Тищенка було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука
фото: Денис Булавін, hromadske

У квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка та недостовірне декларування

Національне антикорупційне бюро розслідує ймовірне незаконне збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. Майно було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука. Про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду, цю інформацію підтвердили співрозмовники «Слово і діло» в органах правопорядку.

Як вказується, у квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування.

Зокрема, детективи досліджують факти одержання ексдиректором ресторану «Велюр» Вакальчуком квартири площею майже 100 кв. м в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан; двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 кв. м в Козині, що під Києвом, а також автомобіля Mercerdes-Benz V250 2016-го року випуску вартістю 1,62 млн грн.

За даними детективів, Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість ще вища. Аналізом його доходів встановлено, що він не міг отримати у власність таке майно. До того ж, журналісти Bihus.info зафіксували, що майном Вакальчука користувалися нардеп Тищенко та його дружина.

Тож детективи отримали тимчасовий доступ до речей, які були вилучені слідчими Державного бюро розслідувань під час обшуків у Тищенка та його дружини у межах справи про побиття військового в Дніпрі. Зокрема, до мобільних телефонів Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку; готівкових коштів в сумі 491 550 доларів та €390,1 тис., а також наручний годинник Audemars Piguet. НАБУ просило накласти арешт на це майно, оскільки воно є речовими доказами у справі. Суд його арештував.  

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва у п'ятницю, 15 листопада, продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Напередодні Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

До сдова, охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі, уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні арешт ресторан дружина майно Микола Тищенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судовий пристав у Фінляндії наклав арешт на майно 24 жовтня
Фінляндія заарештувала ділянку пляжу, що належить РФ
30 жовтня, 10:34
На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, причетним до схем з отримання груп інвалідності
У трьох областях України викрито учасників схеми ухилення від мобілізації через МСЕК
1 листопада, 15:34
Перед виборами Іванішвілі довелося прозвітувати до Антикорупційного бюро, оскільки він очолив партійний список «Грузинської мрії» на парламентських виборах
Іванішвілі подав декларацію вперше за дев'ять років. Чим володіє найбагатша людина Грузії?
1 листопада, 21:20
У полтавському ресторані трапилася бійка
У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюється правоохоронець
7 листопада, 13:00
Сторона обвинувачення проситиме обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту
Бійка в ресторані Полтави: фігурантам повідомлено про підозру
8 листопада, 12:23
Суддя Міжнародного кримінального суду Хайкель Бен Махфуд раніше видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Росія заочно арештувала суддю Міжнародного кримінального суду
11 листопада, 19:00
Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом
12 листопада, 17:48
Бабкін заробляє, співаючи російською
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
16 листопада, 18:32
Андрію Коболєву дали дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада
ВАКС не продовжив обов'язки Коболєву і дозволив виїхати за кордон
20 листопада, 14:34

Кримінал

НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано
НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано
«Завезли сотні авто під виглядом допомоги військовим». На Львівщині викрито благодійні фонди
«Завезли сотні авто під виглядом допомоги військовим». На Львівщині викрито благодійні фонди
«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви
«Шпигував за оборонцями Харкова». Затримано клірика Московської церкви
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
На Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»
Антикорупційна прокуратура реабілітувала колишнього топпосадовця зі «злочинної організації Януковича»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
101K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
44K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
14K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua