НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано

У квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка та недостовірне декларування

Національне антикорупційне бюро розслідує ймовірне незаконне збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. Майно було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука. Про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду, цю інформацію підтвердили співрозмовники «Слово і діло» в органах правопорядку.

Як вказується, у квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування.

Зокрема, детективи досліджують факти одержання ексдиректором ресторану «Велюр» Вакальчуком квартири площею майже 100 кв. м в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан; двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 кв. м в Козині, що під Києвом, а також автомобіля Mercerdes-Benz V250 2016-го року випуску вартістю 1,62 млн грн.

За даними детективів, Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість ще вища. Аналізом його доходів встановлено, що він не міг отримати у власність таке майно. До того ж, журналісти Bihus.info зафіксували, що майном Вакальчука користувалися нардеп Тищенко та його дружина.

Тож детективи отримали тимчасовий доступ до речей, які були вилучені слідчими Державного бюро розслідувань під час обшуків у Тищенка та його дружини у межах справи про побиття військового в Дніпрі. Зокрема, до мобільних телефонів Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку; готівкових коштів в сумі 491 550 доларів та €390,1 тис., а також наручний годинник Audemars Piguet. НАБУ просило накласти арешт на це майно, оскільки воно є речовими доказами у справі. Суд його арештував.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва у п'ятницю, 15 листопада, продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Напередодні Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

До сдова, охоронець народного депутата Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого разом із ним підозрюють у нападі на військового у Дніпрі, уклав угоду зі слідством і зобов’язався давати свідчення.