Принц Гаррі з родиною відвідав маєток дитинства принцеси Діани (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі показалися на відпочинку в Португалії

ерцогиня та герцог Сассекські разом із дітьми провели літні канікули в Європі. Родина показалася на відпочинку та завітала до маєтку, де пройшло дитинство принцеси Діани. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Меган Маркл опублікувала допис зі світлинами родинного відпочинку. На кадрах можна побачити принца Гаррі з дружиною та місця, які вони відвідували.

Також у дописі є кадри, де принц Гаррі із сином та донькою йдуть купатися, а за ними стоїть і спостерігає Меган Маркл. У підбірці світлин із відпочинку родину можна також побачити разом за обіднім столом, принца з дітьми, які бавляться в басейні. Водночас обличчя своїх дітей королівська пара досі не розкриває, тож їх можна побачити лише зі спини.

Меган Маркл гуляє пляжем з донькою фото: Іnstagram.com/meghan

Серед інших фотографій зоображено краєвиди, дітей принца Гаррі та його дружину.

Приц Гаррі йде з дітьми, тримаючи букет квітів у руках фото: Іnstagram.com/meghan

На ще одному фото можна побачити, як Лілібет крокує алеєю між деревами, а принц Гаррі та його син Арчі йдуть попереду, тримаючи букети квітів. Як пише видання, це може бути місце поховання принцеси Діани, яке відвідала родина. Воно розташоване на острові посеред Овального озера на території родового маєтку Спенсерів. Тож родина, схоже, під час відпочинку відвідала родинний маєток, де пройшло дитинство принцеси Діани.

Фасад португальського рибного ресторану O Melidense фото: Іnstagram.com/meghan

До того ж на сайті маєтку раніше зазначалося, що 10 та 11 липня він буде закритий для відвідувачів. Зазначається, що родина Сассекських відпочивала в Португалії, про що свідчить одне з фото, яке опублікувала Меган Маркл. На ньому можна побачити фасад португальського рибного ресторану O Melidense.

Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки планували привезти своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі з дружиною та дітьми мешкає у Каліфорнії, тож це мав бути перший візит його дітей на батьківщину.

Згодом стало відомо, що Король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії. Водночас принц прибув до Британії без дітей.

Як писав «Главком», принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча повідомлялося, що родина лишиться в США. За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.