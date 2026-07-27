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Меган Маркл попросила не називати її одним словом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Меган Маркл не хоче, щоб на шоу МастерШеф згадували її титул
фото: Іnstagram.com/meghan

Меган Маркл була «розчарована» тим, що про неї згадували, як про «королівську особу»

Дружина принца Гаррі, відома американська акторка Меган Маркл не хоче, аби її титул герцогині Сассекської згадували на телебаченні. Таке прохання пролунало від неї під час знімань шоу «МастерШеф Австралія». Про це пише Главком із посиланням на The Daily Mail.

Меган Маркл запросили на шоу «МастерШеф Австралія», аби вона замінила одну з суддів Енді Аллена. Коли акторка зʼявилася перед камерами, фіналістка першого сезону шоу По Лінг Йео представила нову тимчасову суддю. «Ласкаво просимо. Мені називати вас герцогинею?» – запитала По Лінг Йео. На це Меган Маркл зауважила, що не треба називати її «герцогинею». «О, називайте мене Меган», – відповіла вона.

Меган Маркл запросили стати судею шоу «МастерШеф Австралія»
Меган Маркл запросили стати судею шоу «МастерШеф Австралія»
фото: Іnstagram.com/masterchefau

Це не єдиний випадок, коли дружина принца Гаррі виявляла невдоволення, коли про неї згадували як про «королівську особу». Зокрема, вона була «розчарована» тим, що у рекламних роликах шоу її назвали саме герцогинею. «У нас і раніше на кухні були королівські особи МастерШеф, але ніхто не був таким, як цей», – йшлося у відеоролику.

Як зазначає видання, представники Меган Маркл потурбувалися про те, щоб на «МастерШеф» поруч з її іменем не було згадок про королівську родину чи її титулів. «Меган та її команда дали зрозуміти, що не хочуть, аби вживався термін «королівська особа», – додало джерело.

Як писав «Главком», герцог Сассекський заявляв, що він ніколи не хотів бути принцом Великої Британії. За словами принца Гаррі, він ніколи не хотів бути членом королівської родини. На небажання герцога Сассекського бути принцом вплинула смерть його матері – принцеси Діани, яка загинула в ДТП.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговою платформою Netflix. Меган зазначила, що партнерство з Netflix надихає їх із чоловіком на «створення продуманого контенту в різних жанрах, який резонує в усьому світі».

До слова, герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися в кіно. Відродити кар’єру дружини принца Гаррі у кіно прагнуть продюсери популярної стрічки «Форс-мажори», де Меган Маркл зіграла головну роль.

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Теги: Меган Маркл принц Гаррі Мастер Шеф Австралія

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