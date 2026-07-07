Танки Challenger 2 брали участь у Курській операції

У День сім'ї, 6 липня, король Чарльз ІІІ проїхався на бронетехніці під час візиту до Танкового музею. Один з танків, на якому позував британський монарх, Британія передавала Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

77-річний головнокомандувач Королівського танкового полку король Чарльз ІІІ зустрівся з військовими. Разом із бійцями він опанував кілька танків. Монарха ознайомили з бойовим танком нового покоління Challenger 3.

король Чарльз ІІІ проїхався на бронетехніці фото: Getty Images

Король Чарльз проїхався на танку, який Британія передавала ЗСУ фото: Getty Images

Після церемонії вручення медалей військовим король проїхався на основному бойовому танку армії Великої Британії Challenger 2. Саме цю модель у 2023 році Британія передала Україні.

Король Чарльз проїхався на бойовому танку армії Великої Британії Challenger 2 фото: Getty Images

Король Чарльз їде на танку Challenger 2 фото: Getty Images

фото: Getty Images

Як відомо, ці танки ЗСУ застосовували під час операції у Курській області у 2024 році.

Король Чарльз проїхався на бронетехніці під час візиту до Танкового музею фото: Getty Images

Король Чарльз на танку Challenger 2 фото: Getty Images

Король проїхався на основному бойовому танку армії Великої Британії Challenger 2 фото: Getty Images

До слова, прибуття монарха до музею було не менш яскравим: він приїхав на броньованому автомобілі Rolls-Royce зразка 1920 року. Це найстаріший екземпляр у парку Танкового музею. У 1997 році на ньому приїздила до полку покійна королева Єлизавета.

Як розповідав «Главком», сили оборони застосовували у наступі на Курську область британські танки Challenger 2. Як зазначає іноземне видання, у разі підтвердження інформації, використання британських танків, якими керують українські солдати у бойових діях на території Росії стане першим випадком. Зокрема, британське Міністерство оборони відмовилося коментувати подробиці операції. ЗСУ також не дали коментарів журналістам.

Нагадаємо, у липні 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. За даними Офісу президента, Зеленський висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.