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На Курщині влада оголосила евакуацію ще з двох районів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Курщині влада оголосила евакуацію ще з двох районів
Губернатор Курської області оголосив обов'язкову евакуацію з Рильського та Хомутовського району
фото з відкритих джерел

Два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною

У Рильському та Хомутовському районах Курської області оголошено обов'язкову евакуацію населення. Вони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Про це заявив губернатор Курської області Олексія Смирнова.

За словами посадовця, ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для «гарантування безпеки жителів» ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію.

«На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною», – написав Смирнов.

Нагадаємо, Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб.

До слова, російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: Курщина евакуація росія росіяни війна

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