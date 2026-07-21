Син телеведучого Грубича продемонстрував, як працює біонічний протез (відео)

Ярослав Грубич розповів, як вчиться користуватися новим протезом

Син українського телеведучого Костянтина Грубича Ярослав вчиться користуватися протезом після втрати руки через поранення на фронті. Військовий розповів, що вміє робити за допомогою протеза та як він працює. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучого у Facebook.

Ярослав Грубич користувався механічним протезом, а тепер він має біонічний. Цей протез є водонепроникним, ним можна крутити, у ньому можна змінювати плати, відкривати та закривати функції.

Захисник продемонстрував, як узяв до рук пляшку з водою та заблокував її в протезі, щоб він не розкрився. «Щоб мʼязом не відкрити, бо протез працює м’язом – вони мають бути натреновані. Має бути грудний та спинний імпульс. Якщо нижче ампутовані мʼязи, то мають бути натреновані мʼязи біцепса і трицепса», – розповів Грубич.

На відео військовий показав, як проходить навчання з користування новим протезом. «Це вже зовсім інший рівень технологій: складніший, точніший, розумніший. Я уважно спостерігав, як Ярослав звикає до нового протеза, як вчиться ним керувати. Попереду ще чимало роботи, тренувань і терпіння. Але найбільше я хочу, щоб цей високотехнологічний помічник став для Ярослава не просто девайсом, а надійною опорою в його новому житті. І щоб із кожним днем він усе менше згадував про втрату, а все більше – про нові можливості», – зауважив ведучий.

До слова, Костянтин Грубич завітав до центру реабілітації та протезування Superhumans на зйомки, проте там він мав нагоду відвідати сина. Він уперше побачив Ярослава з новим протезом.

«Є моменти, коли робота й особисте життя переплітаються настільки, що вже й не розділиш, де закінчується одне й починається інше. Цього разу я організував зйомки у Superhumans не лише для того, щоб розповісти історію незламного Артема Саура. Була ще одна дуже особиста причина – побачитися із сином Ярославом, який також проходить тут протезування. І вперше я побачив його «нову руку» не на екрані телефона, а наживо», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, син відомого телеведучого Костянтина Грубича 28-річний Ярослав втратив руку на фронті. Телеведучий розповідав, що Ярослав дивовижно стійко сприйняв поранення: він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими.

Також повідомлялося, син українського телеведучого Костянтина Грубича Ярослав показав нові фото після втрати руки на передовій. Ярослав Грубич подякував українцям за слова підтримки.