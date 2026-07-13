«Сум не минає». Костянтин Грубич поділився спогадами про загиблу 17-річну доньку (фото)

Дочка Костянтина Грубича загинула внаслідок ДТП

Український ведучий Костянтин Грубич опублікував допис до 12-х роковин смерті своєї молодшої доньки Ольги. Журналіст поділився світлинами та спогадами про доньку, пише «Главком».

12 липня 2014 року пішла із життя донька Костянтина Грубича Ольга. Саме цей день зі скорботою кожен рік згадує ведучий.

«12 липня 2014-го (а потім щороку дата 12.07) – найскорботніший день у календарі нашої родини. Саме тоді, о шостій ранку, зателефонували з реанімації і сказали слова, після яких життя вже ніколи не стало таким, як було: нашої Олі більше немає. Я не знаю, як щороку знаходити нові слова, щоб описати свою любов. Її неможливо розкласти на речення, на атоми, на молекули. Вона просто є», – зізнався батько.

Костянтин Грубич зазначив, що час не лікує, але на певний період відсуває сум. Проте спогади завжди повертають його в минуле та нагадують про біль.

«Кажуть, час лікує. Ні. Сум не минає. Просто війна, робота, щоденні турботи трохи відсувають його. Але інколи достатньо одного спогаду – і біль накриває знову. Думаю, це почуття порожнечі знайоме всім батькам, які втратили своїх дітей. На жаль, сьогодні таких родин в Україні дедалі більше. Тому бережіть одне одного. Не відкладайте обійми, добрі слова, спільні поїздки і прості миті. Колись саме вони стають найдорожчим скарбом», – висловився журналіст.

Дружина та діти Костянтина Грубича фото: Костянтин Грубич/Facebook

До свого допису Костянтин Грубич додав фото, які мають власні історії. На першому кадрі його діти: Владислав, Ярослав, Ольга та дружина Світлана на відпочинку у Львові. «На першому фото наша родина майже двадцять років тому у Львові: дружина Світлана і троє наших дітей – Владочка, Ярик та Олюня. Оля тоді підписала цю світлину у своєму альбомі: «Ми доторкнулися до рибки й загадали бажання». У світлі того, що сталося через сім років на пішохідному переході неподалік дому, рибка підманула-підвела…» – написав Грубич.

Дочка Костянтина Грубича Ольга у 2011 році фото: Костянтин Грубич/Facebook

На другому фото його донька Ольга у 2011 році. Тоді Костянтин Грубич узяв із собою молодшу доньку на знімання програми «Знак якості» у 2011 році. Ця подорож викликала в доньки захоплення, дівчинка цікавилася та спостерігала за процесом створення випуску.

«На другому фото Оля вже трішки старша. Це приблизно 2011 рік. Вона разом зі мною у відрядженні. У дітей були канікули, і молодша донька сама попросилася поїхати зі мною в експедицію «Знаку якості». Це був єдиний раз, коли ми вирушили в таку далеку мандрівку лише вдвох. На Хмельниччині ми знімали поля лікарських трав, на Івано-Франківщині – виробництво морозива або печива в Долині. Але найважливішими виявилися не сюжети», – зазначив він.

За словами ведучого, ця поїздка була однією з найважливіших для нього. Вона стала дорогим спогадом для нього.

«Оля була мініатюрною підліткою. У мікроавтобусі вона спала калачиком на задньому сидінні. Не завдавала жодного клопоту, усім цікавилася, уважно спостерігала за тим, як народжуються телевізійні історії. Ми жили в одному готельному номері, багато говорили, сміялися. І тепер я розумію, що це була одна з найдорожчих наших спільних мандрівок. Більше такої нагоди в нас уже не було. Я вдячний Богові й долі, що подарували нам ці кілька днів. І знаю, що Оля потім згадувала цю поїздку з радістю», – розповів Костянтин Грубич.

У 2014 році донька телеведучого Костянтина Грубича потрапила в аварію. 17-річну дівчину збило авто на пішохідному переході в Києві, коли вона йшла з метро й переходила дорогу. Винуватця ДТП не знайшли. Дівчина потрапила в лікарню, де лікарі кілька тижнів боролися за її життя. Однак отримані травми виявилися несумісними із життям. 12 липня дівчина померла.

Нагадаємо, український телеведучий Костянтин Грубич повідомив про захворювання та розповів, чому тривалий час соромився патології, і як йому вдалося прийняти її. У ведучого виявили патологію ще у підлітковому віці.