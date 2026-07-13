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У Києві зоозахисники зняли з дерева екзотичну змію (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У Києві зоозахисники зняли з дерева екзотичну змію (відео)
Домашній удав заліз на верхівку дерева
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Зоозахисники розгорнули рятувальну операцію, щоб зняти древолаза

В одному з районів Києва на дереві помітили змію. Зоозахисники прибули на місце та урятували домашнього улюбленця, який втік від своїх господарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Kyiv Animal Rescue Group.

Зʼясувалося, що кияни помітили на дереві не пітона, а імператорського удава. Він утік з дому та вирішив влаштувати прогулянку. 

Удав заліз на дерево
Удав заліз на дерево
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«Сьогодні соцмережами стрімко поширювалася новина про «пітона на дереві». По-перше, це був не пітон, а імператорський удав. По-друге, він просто під час прогулянки вирішив проявити свої природні здібності до лазіння. А потім... утік від власників», – йдеться у дописі.

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Як розповіли зоозахисники, удав виявився вправним древолазом, тож він не збирався спускатися. Аби зняти змію з дерева, рятувальникам довелося проявити терпіння та застосувати свій досвід.

У Києві зоозахисники зняли з дерева екзотичну змію
У Києві зоозахисники зняли з дерева екзотичну змію
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Також у зоозахисній організації закликали власників домашніх улюбленців пильнувати за своїми тваринами.

Зоозахисники зняли з дерева удава
Зоозахисники зняли з дерева удава
фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

«У результаті все завершилося добре: мандрівника безпечно зняли з дерева та повернули власникам. Ця історія – гарне нагадування, що навіть домашні екзотичні тварини залишаються тваринами зі своїми природними інстинктами. Тому під час прогулянок не втрачайте пильності та завжди дбайте про їхню безпеку», – зауважили зоозахисники.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці помітили дикого лося, який блукав міськими вулицями, а згодом зайшов до під’їзду одного з багатоквартирних будинків.

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Теги: відео рятувальники тварини Київ

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