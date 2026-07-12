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«Клуби неробства» стали новим трендом серед зумерів в Америці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Клуби неробства» стали новим трендом серед зумерів в Америці
Учасники просто лежать на пледах у парку, дозволяючи собі відпочинок без жодних завдань
фото ілюстративне

За кілька тижнів на перше зібрання у Центральному парку записалися вже сотні охочих

У Нью-Йорку набирає популярності новий вид вихідного дозвілля – «клуби неробства», де зумери й міленіали кілька годин поспіль просто лежать на траві, медитують і вчаться відпочивати без почуття провини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Як усе почалося

Ідея належить бруклінській практикині рейкі (японської практики енергетичного зцілення) та ведучій звукових медитацій – вона створила безкоштовний «клуб відпочинку», щоб змусити виснажених містян хоч ненадовго відключитися від справ і заспокоїти розум. Перше зібрання відбулося спекотної неділі наприкінці червня в Центральному парку: близько 40 людей майже дві години спілкувалися, медитували, слухали звукові ванни, виконували дихальні вправи – і, що для Нью-Йорка особливо незвично, просто мовчки лежали поруч, не відчуваючи жодної незручності.

Для перехожих сцена, коли посеред галасливого мегаполіса на траві лежить кілька десятків людей, виглядає майже сюрреалістично: поки навколо сигналять таксі та завивають сирени, звук кришталевих і тибетських чаш створює острівець тиші посеред кам'яних джунглів.

«Клуби неробства» стали новим трендом серед зумерів в Америці фото 1
фото з відкритих джерел

Чому тренд прижився саме зараз

Учасники зізнаються: сучасна культура постійної продуктивності настільки вкоренилася, що багато хто просто розучився відпочивати. Одна з відвідувачок, якій уже під тридцять, розповіла, що вперше усвідомила, наскільки важко їй просто лежати й слухати музику, не думаючи про нездійснені справи. За її словами, ціле покоління настільки вигоріло, що навіть не знає, як правильно відновлюватися.

Організаторка пояснює це просто: відпочинок дуже часто супроводжується соромом чи почуттям провини, а головне правило клубу – потрібно просто лягти. Коли так роблять усі навколо, перестаєш почуватися дивно чи «ледачим».

«Клуби неробства» стали новим трендом серед зумерів в Америці фото 2
фото з відкритих джерел

Вірусна популярність

Після того як відео з першого зібрання розлетілися у TikTok, у коментарях під ними почали з'являтися сотні прохань узяти охочих на наступну зустріч – люди писали, що ледве витримують корпоративний ритм і давно не мали нормальної паузи. Лише за п'ять тижнів просування проєкту в соцмережах на розсилку з інформацією про нові зустрічі підписалися вже понад 700 людей.

На заняттях учасників знайомлять і з ширшою концепцією відпочинку: вигорання не завжди лікується лише сном, адже людина може виснажуватися ще й емоційно, соціально, творчо чи навіть духовно. Тож організаторка радить закладати в розклад хоча б п'ять хвилин усвідомленої паузи – перед стресовою нарадою чи після важкого робочого дня – і не чекати, поки для відпочинку знадобиться дорогий спа-день чи виїзний ретрит.

Наразі формат обмежується щомісячними зустрічами в парках, але засновниця планує з часом вийти за ці межі – у коворкінги, приміщення та інші безкоштовні заходи для громади. Головна ідея, каже вона, – дати людям дозвіл робити те, чого їх ніколи по-справжньому не вчили: зупинятися, відпочивати й хоча б ненадовго виходити з гонки.

Нагадаємо, раніше дослідження показало: міленіали та зумери відпочивають по-різному – для міленіалів відпустка це спосіб «вимкнутися» й компенсувати вигорання, тоді як зумери сприймають її радше як «зміну контексту» та пошук нових вражень для контенту в соцмережах.

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Теги: таксі відпочинок культура парк відпустка TikTok сцена відео зумери

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