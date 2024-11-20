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Зеленський розповів деталі про нову військову допомогу від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів деталі про нову військову допомогу від США
За словами президента, новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів став 70-м
фото: president.gov.ua/Офіс президента

США передали Збройним силам міни, щоб зупиняти російські штурми

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, вартістю у $275 млн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Новий пакет військової допомоги є 70-м американським траншем, який, зокрема, передбачає боєприпаси для ракетних систем, артилерійську та протитанкову зброю.

Як зазначено на сайті Пентагону, у межах пакета допомоги Україна отримає:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
  • безпілотники;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецьку зброю та набої до неї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
  • запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

«Це дійсно посилить наших хлопців на фронті. І це вже 70 оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Україна цінує двопартійну підтримку Америки і рішення президента Байдена», – наголосив президент України.

Нагадаємо, двоє американських посадовців повідомили, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни. Цей крок має на меті посилити оборону Києва перед наступом російських військ, однак викликав критику з боку організацій, які виступають за контроль над озброєнням.

Як повідомлялося, Україна наразі має близько 50 ракет Аtaсms, які здатні завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Ці далекобійні ракети є рідкісними й високо цінуються в усьому світі.

До слова, Німеччина теж оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію.

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Теги: США військова допомога зброя боєприпаси президент Володимир Зеленський

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