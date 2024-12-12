Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ

Трамп розповів, чи допомагатиме Україні після того, як офіційно стане президентом США

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним. Про це він заявив наприкінці листопада в інтерв’ю журналу Time.

«Я категорично проти постачання ракет, які бʼють на сотні миль у глибину Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо війну і робимо гірше», – йдеться у заяві.

Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від допомоги Україні, Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

«Я хочу досягти угоди. І єдиний шлях досягти угоди – не кидати (Україну, – «Главком»)», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

Згодом 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Також 20 листопада Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

До слова, міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня завдала удару шістьма ракетами Atacms по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. Російські військові запевняють, що ЗРПК «Панцир» збив дві ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.