На Житомирщині 14-річна винахідниця створила смарт-браслет для незрячих

Винахід учениці отримав відзнаку на всеукраїнському конкурсі

14-річна школярка Олександра Максименко створила смарт-браслет для людей з порушенням зору. Підлітка представила ще один винахід – лазерну іграшку для кошеняти. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Житомир.

Олександра Максименко навчається у Йосипівській гімназії, що на Житомирщині. Смарт-браслет, який отримав відзнаку на всеукраїнському конкурсі, вона створила самостійно.

Цей браслет допомагає людям із порушенням зору краще орієнтуватися. Він попереджає свого власника про перешкоди попереду за допомогою ультразвукового датчика.

«На браслеті із ремінцем є кнопка, за допомогою якої він умикається. Якщо на шляху людини з порушенням зору або частковою втратою зору постає певна перешкода, наприклад, парта чи стіл, то спеціальний датчик посилає звуковий сигнал. Це важливо для людей, які не можуть без сторонньої допомоги визначити для себе безпечність пересування», – розповіла юна винахідниця.

Олександра Максименко створила браслет, який допомагає людям із порушенням зору краще орієнтуватися фото: Суспільне Житомир

Вчитель гімназії Аркадій Петровський розповів, що Олександра Максименко завдяки своєму винаходу здобула відзнаку на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Смарт-браслет, який створила Олександра Максименко фото: Суспільне Житомир

Олександра Максименко вирішила створити браслет для незрячих, коли дізналася, що вони коштують тисячі гривень. Школярка самостійно придбала усі необхідні елементи та зробила браслет.

«Власне, це була наша спільна ідея. Ми хотіли допомогти людям, які втратили зір зовсім або частково. Ми подумали, подивилися в інтернеті, які вже є схожі розробки. Нас зацікавив ультразвуковий браслет для людей із порушенням зору або частковою втратою зору. Але коли подивилися на його ціну, а він коштував щонайменше 26 тисяч гривень, то після цього Олександра вирішила зробити браслет самостійно. Зібрала комплектуючі через інтернет та виготовила власну і значно дешевшу його версію», – розповів Аркадій Петровський.

Олександра Максименко з учителем інформатики Аркадієм Петровським фото: Суспільне Житомир

Також Олександра Максименко створила лазерну іграшку для кошеняти. Цей винахід теж отримав відзнаку на всеукраїнському конкурсі.

«Всередині в коробці вмонтована ардуїнова плата (платформа з відкритим кодом для створення електронних пристроїв, – «Главком»). Зверху є проводи та лазер, які обертаються. Зокрема, обертається лазер, за допомогою чого передається світло на стіни, підлогу та стелю. Кошеня бачить це світло, проявляє зацікавлення і починає гратися», – пояснила дівчина.

Олександра Максименко демонструє свій винахід – лазерну іграшку для кошеняти фото: Суспільне Житомир

Наразі Олександра Максименко працює спільно зі своїм вчителем інформатики Аркадієм Петровським над новим проєктом. Учениця планує представити свій новий винахід на конкурсі Малої академії наук у 2027 році.

«Ми хочемо виготовити автоматизовану систему у сховищі нашої гімназії, яка буде підраховувати, скільки дітей та працівників гімназії сюди зайшли і скільки людей вийшли з нього. Результат підрахунків виводитиметься на великому моніторі. Ось така задумка у нас є. Я її розсекретив. Ми вже приступили до реалізації. Компоненти закупили для Arduino», – сказав вчитель.

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