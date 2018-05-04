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    Ученые: Макияж делает женщин умнее

    Эффектная внешность повышает самооценку девушек, что придает им сил и уверенности в собственных знаниях
    Эксперты Гарвардского университета уверены, что у женщин, использующих косметику, академическая успеваемость выше, чем у сторонников натуральной красоты. Ученые связали свои выводы с так называемым «эффектом губной помады». Данный психологический феномен заключается в том, что нанесение макияжа повышает самооценку, которая, в свою
    • Сьогодні, 20:34
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    Макияж
    Макияж

    Эффектная внешность повышает самооценку девушек, что придает им сил и уверенности в собственных знаниях

    Эксперты Гарвардского университета уверены, что у женщин, использующих косметику, академическая успеваемость выше, чем у сторонников натуральной красоты. Ученые связали свои выводы с так называемым «эффектом губной помады».

    Данный психологический феномен заключается в том, что нанесение макияжа повышает самооценку, которая, в свою очередь, может влиять на когнитивные способности женщин.

    В новом исследовании американских специалистов принимали участие три группы женщин. Всех их попросили пройти по несколько тестов. Перед началом испытания девушкам из первой группы сделали профессиональный макияж, дамы с другой – слушали позитивную музыку, а представительницы третьей – раскрасили нарисованные лица.

    После завершения эксперимента стало ясно, что участники, которым сделали макияж, справились с тестами лучше.

    В то время, как по всему миру женщины отказываются от косметики, в Саудовской Аравии наблюдается косметический бум. Местные женщины разбирают в магазинах тушь, тени и тональные основы. Все это происходит несмотря на то, что большинство жительниц страны носят традиционную максимально закрытую одежду.

    Спрос на помаду и туши так сильно вырос, потому что власти разрешили местным женщинам работать. Теперь они радуются, что косметику и белье могут выбирать с консультантами-женщинами. Да и вообще – спускать на «девчачьи прихоти» все лично заработанные деньги.

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    Джерело: Сегодня

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