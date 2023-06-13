У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео

Домашній улюбленець перебував в одній із квартир на п'ятому поверсі, а, отже, його житло одним із перших взяло на себе удар ворожого снаряду

Власниця чотирилапого після прильоту встигла вибігти із квартири, її чоловіка привалило дверима – його доля поки невідома

У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Представники ДСНС розбирають завали й ліквідовують місця загоряння, а також шукають тих, хто вижив. Одним із тих, кого їм вдалося врятувати, став і кіт Шаміль. Зворушливе відео з чотирилапим опублікували в соцмережах.

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Домашній улюбленець перебував в одній із квартир на п'ятому поверсі, а, отже, його житло одним із перших взяло на себе удар ворожого снаряду.

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На записі видно, що кіт майже не пручається діям рятувальників, котрі щедро напоїли його водою після того, як дістали з-під завалів.

Власниця чотирилапого після прильоту встигла вибігти із квартири. На жаль, її чоловіка привалило дверима – його доля поки невідома.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області. Окупанти поцілили у житловий багатоквартирний будинок.

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Наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє – вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.