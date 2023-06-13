Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео
Домашній улюбленець перебував в одній із квартир на п'ятому поверсі, а, отже, його житло одним із перших взяло на себе удар ворожого снаряду
фото з відкритих джерел

Власниця чотирилапого після прильоту встигла вибігти із квартири, її чоловіка привалило дверима – його доля поки невідома

У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Представники ДСНС розбирають завали й ліквідовують місця загоряння, а також шукають тих, хто вижив. Одним із тих, кого їм вдалося врятувати, став і кіт Шаміль. Зворушливе відео з чотирилапим опублікували в соцмережах.

Домашній улюбленець перебував в одній із квартир на п'ятому поверсі, а, отже, його житло одним із перших взяло на себе удар ворожого снаряду.

На записі видно, що кіт майже не пручається діям рятувальників, котрі щедро напоїли його водою після того, як дістали з-під завалів.

Власниця чотирилапого після прильоту встигла вибігти із квартири. На жаль, її чоловіка привалило дверима – його доля поки невідома.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області. Окупанти поцілили у житловий багатоквартирний будинок.

Наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє – вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.

Читайте також: Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)
Теги: рятувальники відео Кривий Ріг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нескучне звільнив 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині
11 червня, 19:22
Буданов у нововму відео розвідки
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
11 червня, 15:20
Полум'ям охоплено дах будівлі
У Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок (відео)
1 червня, 12:02
У Румунії пошили футболку та увійшли до Книги Рекордів Гіннеса
Румуни створили величезну футболку з перероблених пластикових пляшок (відео)
29 травня, 20:07
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Гремом, який уже втретє з початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну
Оголосили в розшук: у росіян істерика через заяву сенатора США
29 травня, 10:29
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
29 травня, 10:08
Кемаль Киличдароглу
Незадоволений результатами Киличдароглу прокоментував виборчий процес у Туреччині
29 травня, 01:05
Було би чудово, аби цей фільм подивилися в Росії, Білорусі, Казахстані
Як зрозуміти Росію і навіщо це нам?
26 травня, 16:37
Біля всіх виборчих дільниць є продавці традиційних турецьких булочок з кунжутом – сімітів, які місцеві обожнюють їсти на сніданок
Квіти, булочки та хвилювання: репортаж із Туреччини, яка обирає нову владу (фото, відео)
14 травня, 13:30

Події в Україні

Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео
ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту
ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
89K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
77K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
57K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
39K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
28K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту