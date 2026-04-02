В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір: активісти б’ють на сполох

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мережа вибухнула обурливими реакціями на фотосесію зі слонихою після її смерті

В Індії померла 65-річна слониха Чанчал із району Хаті Гаон у Джайпурі. Незадовго до її смерті російська блогерка Юлія Бурулева розфарбувала тварину в рожевий колір, щоб влаштувати з нею фотосесію. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hindu.

Після фотосесії росіянки зі слонихою Чанчал користувачі в мережі почали перейматися за здоров’я тварини. Зокрема, мережа розкритикувала фотосесію.

Згодом власниця тварини повідомила, що слониха померла, це відбулося в лютому. Водночас офіційні джерела стверджують, що смерть Чанчал та фотосесія росіянки із нею не пов’язані. Однак у мережі ця фотосесія викликала хвилю обурення та занепокоєння. Подібні настрої підсилила новина про смерть слонихи.

Росіянка розфарбувала слона для фотосесії
Росіянка розфарбувала слона для фотосесії
Згадана фотосесія відбулася в листопаді 2025. Як розповів президент комітету Хаті Гаон Баллу Хан, тварину розфарбували фарбою «гулал», яка використовується на фестивалі Холі. «Слонів також прикрашали та розфарбовували на різноманітних святах, але гулагом, а не будь-якою пластиковою фарбою», – зазначив президент комітету.

Фотосесія росіянки Юлії Бурулевої зі слонихою викликала обурення серед користувачів у мережі
Фотосесія росіянки Юлії Бурулевої зі слонихою викликала обурення серед користувачів у мережі
Оскільки її використовують люди, вона є екологічною та безпечно. До того ж ті, хто брав участь у фотосесії запевняють, що фарбу нанесли на лише одну сторону слонихи, а потім змили. Також повідомляється, що фотосесія тривала 10 хвилин і слониху не використовували для катання, враховуючи її вік.

На тлі обурення в мережі стосовно використання слонихи у фотосесії та її смерті на інцидент відреагував заступник начальника з охорони дикої природи Віджай Пал Сінгх. Він заявив, що розслідування в цій справі не має, а надавати більше деталей він відмовився.

В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір
В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір
Водночас активісти б’ють на сполох після цієї ситуації. На їхню думку, фотосесія росіянки зі слонихою свідчить про проблеми утримання тварин у неволі в Індії. «Повідомлення про смерть слонихи Чанчал після того, як її пофарбували у яскраво-рожевий колір для фотосесії, свідчить про надзвичайну ситуацію для утриманих у неволі слонів в Індії, які страждають фізично та психічно. Слонів, яких використовують для катання та інших вистав, зазвичай утримують на ланцюгах, а коли вони не використовуються, то контролюють із допомогою зброї, що викликає сильний стрес та призводить до небезпечних інцидентів, коли розгнівані слони нападають», – висловилася Хушбу Гупта, віцепрезидентка з політики PETA India.

Також активістка зазначила, що її організація давно просуває думку про те, що катання на слонах потрібно заборонити. Це стосується і інших тварин.

Нагадаємо, окупанти по Харкову, внаслідок удару постраждав екопарк. За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.

Також повідомлялося, у Здвижівці Київської області під час тимчасової окупації російські військові з’їли майже усіх страусів із місцевої ферми. Крім того, солдати країни-терориста обіцяли власникам собак, що вбиватимуть їхніх тварин, якщо ті будуть гавкати. 
 

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11737 танків
Втрати ворога станом на 7 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 березня, 07:08
Вчені розповіли, як собаки допомагають відновленню після стресу
Позитивні емоції і собаки. Вчені Інституту геронтології з’ясували, що допомагає протистояти старінню під час війни
17 березня, 12:12
Французький політик Ліонель Жоспен
Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен
23 березня, 11:10
У Німеччині намагаються повернути в море кита, що застряг
На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі
23 березня, 19:58
Протестувальники проти евтаназії стоять біля будівлі іспанського парламенту в Мадриді. Напис на банері іспанською мовою: «Уряд смерті»
25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками
27 березня, 04:59
Фото з «літаючим» гризуном перемогло на Wildlife Photographer of the Year 2026
«Літаючий гризун» та рись: визначено найкраще фото дикої природи за 2026 рік
29 березня, 04:49
Ренд стала першою британською спортсменкою, яка здобула золото Олімпійських ігор у легкій атлетиці
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
29 березня, 12:41
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
29 березня, 15:59
Поліція встановлює всі деталі та причини трагедії
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
30 березня, 16:31

Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
