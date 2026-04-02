В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір: активісти б’ють на сполох

Мережа вибухнула обурливими реакціями на фотосесію зі слонихою після її смерті

В Індії померла 65-річна слониха Чанчал із району Хаті Гаон у Джайпурі. Незадовго до її смерті російська блогерка Юлія Бурулева розфарбувала тварину в рожевий колір, щоб влаштувати з нею фотосесію. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hindu.

Після фотосесії росіянки зі слонихою Чанчал користувачі в мережі почали перейматися за здоров’я тварини. Зокрема, мережа розкритикувала фотосесію.

Згодом власниця тварини повідомила, що слониха померла, це відбулося в лютому. Водночас офіційні джерела стверджують, що смерть Чанчал та фотосесія росіянки із нею не пов’язані. Однак у мережі ця фотосесія викликала хвилю обурення та занепокоєння. Подібні настрої підсилила новина про смерть слонихи.

Росіянка розфарбувала слона для фотосесії фото: instagram.com/julia.buruleva/

Згадана фотосесія відбулася в листопаді 2025. Як розповів президент комітету Хаті Гаон Баллу Хан, тварину розфарбували фарбою «гулал», яка використовується на фестивалі Холі. «Слонів також прикрашали та розфарбовували на різноманітних святах, але гулагом, а не будь-якою пластиковою фарбою», – зазначив президент комітету.

Фотосесія росіянки Юлії Бурулевої зі слонихою викликала обурення серед користувачів у мережі фото: instagram.com/julia.buruleva/

Оскільки її використовують люди, вона є екологічною та безпечно. До того ж ті, хто брав участь у фотосесії запевняють, що фарбу нанесли на лише одну сторону слонихи, а потім змили. Також повідомляється, що фотосесія тривала 10 хвилин і слониху не використовували для катання, враховуючи її вік.

На тлі обурення в мережі стосовно використання слонихи у фотосесії та її смерті на інцидент відреагував заступник начальника з охорони дикої природи Віджай Пал Сінгх. Він заявив, що розслідування в цій справі не має, а надавати більше деталей він відмовився.

В Індії померла слониха, яку росіянка розфарбувала в рожевий колір фото: instagram.com/julia.buruleva/

Водночас активісти б’ють на сполох після цієї ситуації. На їхню думку, фотосесія росіянки зі слонихою свідчить про проблеми утримання тварин у неволі в Індії. «Повідомлення про смерть слонихи Чанчал після того, як її пофарбували у яскраво-рожевий колір для фотосесії, свідчить про надзвичайну ситуацію для утриманих у неволі слонів в Індії, які страждають фізично та психічно. Слонів, яких використовують для катання та інших вистав, зазвичай утримують на ланцюгах, а коли вони не використовуються, то контролюють із допомогою зброї, що викликає сильний стрес та призводить до небезпечних інцидентів, коли розгнівані слони нападають», – висловилася Хушбу Гупта, віцепрезидентка з політики PETA India.

Також активістка зазначила, що її організація давно просуває думку про те, що катання на слонах потрібно заборонити. Це стосується і інших тварин.

