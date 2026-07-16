Наслідки нічної атаки на Київ: ДСНС оприлюднила фото

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів

У Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Під ударом опинилися Дарницький та Святошинський райони столиці.

Загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них — дитина. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

«Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва», – зазначили рятувальники.

фото: ДСНС

У Дарницькому районі внаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, складському приміщенні та припаркованих поруч вантажних автомобілях. «Сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. На жаль, дві особи загинули. Двоє людей травмовані, серед них одна дитина», – повідомили в ДСНС.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

У Святошинському районі після влучання загорілося одноповерхове складське приміщення. «Внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. «Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», – наголосили у ДСНС.

Унаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 16 липня загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Серед постраждалих є 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Зауважимо, ворог завдав балістичного удару по Києву – вибухи пролунали в кількох районах. У Святошинському влучили в складські приміщення, у Дарницькому – уламки ракети впали на нежитловій ділянці, пізніше там зафіксували ще одне влучання в нежитлову будівлю. На обох локаціях спалахнули пожежі.

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях.

Рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими.