Голлівудський актор отримав звинувачення у домаганнях до неповнолітніх

Джарета Лето звинуватили у домаганнях до дівчат віком від 14 до 19 років

Популярного американського актора та музиканта Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Про це стало відомо з нового документального фільму BBC «Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду», пише «Главком».

Десять жінок розповіли про стосунки із Джаредом Лето. Четверо з них заявили, що у підлітковому віці зазнали домагань з боку артиста. Одна з них розповіла, що стала жертвою домагань у 17-річному віці з боку Джареда Лето. Це сталося у ванній готелю.

Інша жінка повідомила, що Лето погрожував їй домаганнями, коли їй було 19 років. За словами ще однієї доповідачки, вона мала статевий контакт з Джаредом Лето у 17 років. Водночас, за законодавством Каліфорнії, подібне оцінюють як зґвалтування, оскільки вік згоди встановлюється з 18 років. Четверта жінка зізналася, що актор телефонував їй з непристойними пропозиціями. Одного разу він запропонував їй інтимні стосунки.

Джаред Лето на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon коміка Джиммі Феллона фото: Іnstagram.com/jaredleto

Зокрема, ще одна дівчина додала, що у 14 років Лето зробив їй неприйнятний коментар щодо її тіла, коли він роздавав автографи шанувальникам. Усі заявниці зауважили, що подібна поведінка Джареда Лето супроводжувалася тим, що він зловживав своїм статусом відомого артиста. На той момент зірці було від 30 до 40 років. Наразі йому 54 роки.

До слова, BBC підтвердила слова низки жінок, які звинуватили Джареда Лето у домаганнях. Деякі з них підтверджують фото, повідомлення та розповіді друзів і родин жінок. На запити BBC Джаред Лето щодо звинувачень не реагує.

Нагадаємо, у 2025 році девʼять жінок звинуватили зірку фільмів «Реквієм за мрією», «Загін самогубців» і фронтмена гурту Thirty Seconds To Mars Джареда Лето в сексуальних домаганнях, зокрема до неповнолітніх. У матеріалі дев'ять жінок виступили зі звинуваченнями на адресу 53-річного музиканта й актора Джареда Лето. Вони заявили, що Лето протягом багатьох років поводився неналежним чином, зокрема фліртував з підлітками.