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Відомий американський актор приготував борщ за рецептом тещі з України (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ебон Мосс-Бакрак з Айо Едебірі приготували вегетаріанський український борщ
фото: NYT Cooking﻿ /Facebook

Ебон Мосс-Бакрак зʼявився на шоу The New York Times у футболці з прапором України

Американський актор Ебон Мосс-Бакрак, відомий за роллю у серіалі «Ведмідь», приготував вегетаріанський борщ за рецептом покійної тещі-українки. Актор продемонстрував свої кулінарні здібності у випуску шоу NYT Cooking газети The New York Times, пише «Главком».

Ебон Мосс-Бакрак поділився сімейним рецептом борщу своєї тещі Лідії Ємчук. Секретом вегетаріанського борщу виявилося тушкування капусти та цибулі, що надає особливості страві. Річ у тім, що ці овочі карамелізуються та роблять смак борщу насиченим.

«Це страва, яка є важливою частиною української культури. Його готує кожна родина, і існує безліч різних варіацій. Десь додають м’ясо, десь квасолю, десь помідори. Це справжня основа східноєвропейської кухні та дуже універсальна страва. Майже як італійський соус маринара, який у кожній родині та кожному регіоні має свої особливості», – розповів Мосс-Бакрак.

Проте цей рецепт має свої особливості та відрізняється від традиційного. Адже Мосс-Бакрак пропонує подавати борщ різними способами. Наприклад, гарячим зі сметаною та кропом або холодним зі свіжим огірком та яйцем. «У США борщ часто перетворюють на якусь дивну солодку страву з буряка. Його продають у банках, і це не зовсім моє. А цей борщ — пікантна страва. Буряк додає йому певної солодкості, але загалом це більше капустяний суп. За смаком він більше нагадує капустяну юшку, ніж бурякову», – вважає актор.

Ебон Мосс-Бакрак завітав на шоу у футболці з піном українського прапора. Також він вирішив навчити акторку та свою партнерку по сцені в серіалі «Ведмідь» Айо Едебірі вимовляти слово «борщ».

Ебон Мосс-Бакрак одружений з українкою Оленою Ємчук
Ебон Мосс-Бакрак одружений з українкою Оленою Ємчук
фото: Іnstagram.com/vogue_ukraine

Ебон Мосс-Бакрак одружений із киянкою, фотографкою та режисеркою Оленою Ємчук. Він відомий за багатьма фільмами, однак його найбільш відомою роботою є серіал «Ведмідь». За цю роль актор був двічі нагороджений премією «Еммі» в номінації «Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі».

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до України відвідав ресторан української кухні у Києві шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка. Борис Джонсон завітав до ресторану, де скуштував борщ та страви української кухні. 

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Теги: актор борщ США дружина українка рецепт

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