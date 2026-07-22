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Залужний заявив, що Драпатому немає що втрачати

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Залужний заявив, що Драпатому немає що втрачати
Залужний присвятив Драпатому допис у Facebook
фото: соцмережі Валерія Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ назвав Драпатого людиною честі

Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача. Він заявив, що новому очільнику української армії буде значно важче, ніж той може уявляти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Залужного у Facebook.

Залужний присвятив своє звернення поняттю військової честі. За його словами, служба має ґрунтуватися передусім на моральних принципах і цінностях, які є важливішими за звання, нагороди та посади. Він наголосив, що саме честь спонукає людину формувати ідеї, шукати способи їх реалізації та об’єднувати навколо себе тих, хто готовий разом нести відповідальність.

Натомість тих, хто діє всупереч цим принципам, за словами Залужного, рано чи пізно чекає ганьба. «Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно», – написав Залужний.

«Людина честі не має ідола, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, – це лише обов’язок», – підсумував Залужний.

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. До цього призначення Драпатий очолював Об’єднані сили ЗСУ. Раніше він командував Сухопутними військами, однак подав у відставку після трагедій на полігонах, заявивши про «кругову поруку та безкарність» у війську. 

9 травня 2014 року підрозділ Драпатого прорвався через барикади в Маріуполі, а згодом він вивів 260 бійців з оточення поблизу Ізвариного. Під час повномасштабної війни командував угрупованнями на південному, херсонському та харківському напрямках. Військовий має звання Героя України та є кавалером ордена Богдана Хмельницького кількох ступенів.

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Теги: ЗСУ Валерій Залужний Михайло Драпатий

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