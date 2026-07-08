Залужному – 53: підбірка маловідомих фактів
Залужний любить слухати німецький гурт Rammstein
Сьогодні, 8 липня, відзначає свій день народження колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний. Йому виповнилося 53 роки. «Главком» розповідає найцікавіші факти з біографії посла.
Біографія Залужного
Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новограді-Волинському (нині – м. Звягель) у родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військовим. Навчався на загальновійськовому факультеті Одеського інституту Сухопутних військ.
У 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. Як найкращий випускник Національного університету оборони України оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.
У середині липня 2014 року Залужний був призначений заступником командира сектора «С», який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. На 2017 рік – начальник штабу – перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід». Станом на 2018 рік – начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – перший заступник командувача Об’єднаних сил. 9 грудня 2019 року – призначений командувачем Оперативного командування «Північ».
27 липня 2021 року президент України призначив Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ. 9 травня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з армії за станом здоров’я з правом носити військову форму. Пізніше ж з’явився указ президента про призначення Залужного послом України у Великій Британії.
Сім'я Залужного
Валерій Залужний має двох дорослих доньок – Христину та Аріну. Молодша донька, Христина, народилася ще до шлюбу Залужного з дружиною Оленою. Вона здобула медичну освіту в Одеському національному медичному університеті, працює у сфері охорони здоров’я та веде непублічний спосіб життя.
Аріна, яку вважають падчеркою генерала, також обрала шлях служби. Відомо, що вона проходить службу в Київському гарнізоні, однак інформація про її звання, спеціалізацію та службові обов’язки не розголошується з міркувань безпеки.
Валерій та Олена Залужні перебувають у шлюбі понад два десятиліття. За наявною інформацією, спільних дітей подружжя не має, натомість разом вони виховали Христину та Аріну, які є доньками від попередніх шлюбів.
Цікаві факти про Залужного
- Залужний – перший головнокомандувач Збройних сил України, який не служив у радянській армії. Коли він закінчив перший військовий університет у 1997 році, союз вже розпався.
- 26 вересня 2022 року впливовий журнал Time помістив портрет Залужного на обкладинку. Він став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання.
- Провідне американське видання Politico у квітні 2022 року після розгрому військ російських окупантів на Київщині назвало Залужного «Залізним генералом».
- Залужному подобається музика 80-х, він слухає німецький гурт Rammstein.
- Піші прогулянки – давня пристрасть Залужного. Він прихильник внутрішнього туризму – любить мандрувати Україною.
До слова, посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Дружина посла позувала на селфі в білій вишиванці із синім жакетом без рукавів. Водночас Залужний вбрався в діловий костюм.
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