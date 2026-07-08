Залужному – 53: підбірка маловідомих фактів

Залужний любить слухати німецький гурт Rammstein

Сьогодні, 8 липня, відзначає свій день народження колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний. Йому виповнилося 53 роки. «Главком» розповідає найцікавіші факти з біографії посла.

Біографія Залужного

Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новограді-Волинському (нині – м. Звягель) у родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військовим. Навчався на загальновійськовому факультеті Одеського інституту Сухопутних військ.

Залужний на початку своєї служби в армії фото: Валерій Залужний/Facebook

У 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. Як найкращий випускник Національного університету оборони України оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

У середині липня 2014 року Залужний був призначений заступником командира сектора «С», який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. На 2017 рік – начальник штабу – перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід». Станом на 2018 рік – начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – перший заступник командувача Об’єднаних сил. 9 грудня 2019 року – призначений командувачем Оперативного командування «Північ».

Президент Володимир Зеленський та Валерій Залужний, лютий 2024 року фото: Володимир Зеленський/Telegram

27 липня 2021 року президент України призначив Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ. 9 травня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з армії за станом здоров’я з правом носити військову форму. Пізніше ж з’явився указ президента про призначення Залужного послом України у Великій Британії.

Сім'я Залужного

Валерій Залужний має двох дорослих доньок – Христину та Аріну. Молодша донька, Христина, народилася ще до шлюбу Залужного з дружиною Оленою. Вона здобула медичну освіту в Одеському національному медичному університеті, працює у сфері охорони здоров’я та веде непублічний спосіб життя.

Христина Залужна із батьком фото: zaluzhnyi_valerii/Instagram

Аріна, яку вважають падчеркою генерала, також обрала шлях служби. Відомо, що вона проходить службу в Київському гарнізоні, однак інформація про її звання, спеціалізацію та службові обов’язки не розголошується з міркувань безпеки.

Аріна є донькою Олени Залужної від її попереднього шлюбу фото з відкритих джерел

Валерій та Олена Залужні перебувають у шлюбі понад два десятиліття. За наявною інформацією, спільних дітей подружжя не має, натомість разом вони виховали Христину та Аріну, які є доньками від попередніх шлюбів.

Валерій Залужний зі своєю дружиною Оленою фото: Валерій Залужний/Facebook

Цікаві факти про Залужного

Залужний – перший головнокомандувач Збройних сил України, який не служив у радянській армії. Коли він закінчив перший військовий університет у 1997 році, союз вже розпався.

26 вересня 2022 року впливовий журнал Time помістив портрет Залужного на обкладинку. Він став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання.

Провідне американське видання Politico у квітні 2022 року після розгрому військ російських окупантів на Київщині назвало Залужного «Залізним генералом».

Залужному подобається музика 80-х, він слухає німецький гурт Rammstein.

Піші прогулянки – давня пристрасть Залужного. Він прихильник внутрішнього туризму – любить мандрувати Україною.

До слова, посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Дружина посла позувала на селфі в білій вишиванці із синім жакетом без рукавів. Водночас Залужний вбрався в діловий костюм.