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Легендарний актор Анатолій Хостікоєв розказав, що хоче вивезти дружину Наталю Сумську на інший кінець світу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська мають спільного сина Вʼячеслава Хостікоєва
фото з відкритих джерел

Суперзірка Театру Франка: «Мрію після війни побувати на озерах у Канаді!»

Народний артист України Анатолій Хостікоєв розкрив своє незвичне захоплення. В інтервʼю «Главкому» актор зізнався, що є його стихією поза роботою. Анатолій Хостікоєв обожнює подорожувати. Він зізнався, що мріє про подорож до США з дружиною, народною артисткою Наталією Сумською.

«Мрію після війни побувати на озерах у Канаді! Звісно, з Наталею!» – поділився актор.

У вільний час від роботи Хостікоєв намагається відвідувати нові місця. Раніше актор їздив до інших країн, однак після початку повномасштабного вторгнення це змінилося.

«Є професія, а є життя. Поза театром моя стихія – подорожі! У вільний час я намагаюсь вирватись на природу. Раніше Кавказ, Карелія, Таджикистан, Далекий Схід… Я ніколи не любив великих компаній, а тому подорожував переважно сам! З Наталею машиною по Україні, а байдаркою або гумовим човном сам по річках. Дуже люблю Десну! Але після початку повномасштабної війни бажання кудись мандрувати немає, та й на рибалку ні разу не виїжджав. Не до того», – пояснив актор театру Франка.

Тож наразі народний артист читає книжки та «мандрує» вдома за допомогою карт. «Читаю книжки, а якщо хочу помандрувати, беру топографічні карти й мандрую по країнах і континентах, або сплавляюсь річками Південної Америки або Австралії!» – розповів він.

Нагадаємо, син народної артистки України Наталії Сумської В’ячеслав Хостікоєв до її 70-річчя показав рідкісні фото з нею. Син Наталії Сумської поділився сімейною традицією. Її акторка започаткувала зі своїм чоловіком, актором Анатолієм Хостікоєвим. Після театрального сезону родина акторів збирається за містом та відпочиває.

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Теги: актор дружина Ольга Сумська Анатолій Хостікоєв

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