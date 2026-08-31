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Біля узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором: загинули люди, є зниклі безвісти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Біля узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором: загинули люди, є зниклі безвісти
Рятувальні човни та вертоліт біля судна поблизу порту Кіренії
фото: Reuters

Капітан судна та семеро членів екіпажу затримані в рамках розслідування обставин трагедії

Щонайменше вісім осіб загинули, а ще 18 досі вважаються зниклими безвісти після того, як 30 серпня біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру Унал Устель заявив, що на борту порома перебувало 259 пасажирів та вісім членів екіпажу. Судно почало набирати воду після того, як у неділю вирушило з прибережного міста Кіренія.

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Капітан судна та семеро членів екіпажу затримані в рамках розслідування обставин цієї трагедії.

За словами офіційних осіб, переважна більшість людей, що перебували на борту, врятована. Триває пошуково-рятувальна операція за участю турецької влади. Судно наразі затонуло, і влада намагається витягти його «чорну скриньку», щоб з’ясувати, що сталося.

30 серпня 2026 року рятувальне судно евакуювало людей з пасажирського човна, що перекинувся біля узбережжя Кіренії
30 серпня 2026 року рятувальне судно евакуювало людей з пасажирського човна, що перекинувся біля узбережжя Кіренії
фото: Reuters

Устель зазначив, що судно мало відправитися до Туреччини в суботу, але рейс було відкладено через несприятливі погодні умови. Він повідомив, що перед тим, як перекинутися, судно зазнало удару двох хвиль. За його словами, коли капітан судна намагався виправити положення після першої хвилі, на судно впала друга хвиля, і воно почало набирати воду.

До слова, у Чорному морі у виключній економічній зоні Румунії загорілося торговельне судно, яке ходило під прапором Домініканської Республіки. Президент Румунії Нікушор Дан припустив, що корабель міг зазнати удару.

Теги: Туреччина корабель Кіпр

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