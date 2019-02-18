Автор «Исчезновения Элеанор Ригби» перепишет сценарий «Чёрной вдовы»



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Cтудия Marvel наняла Неда Бенсона переписать сценарий фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове

Режиссёр и сценарист фильма «Исчезновение Элеанор Ригби» Нед Бенсон займётся переделкой сценария о Чёрной вдове. Первую версию написала Жаклин Шеффер («Отпетые мошенницы»).

Существует несколько версий фильма «Исчезновения Элеанор Ригби». Одна из них рассказывает историю с женской точки зрения — написать такой сценарий Бенсона уговорила исполнительница главной роли и продюссер фильма Джессика Честейн. Из трёх версий («Он», «Она», «Они») у «женской» самые высокие оценки критиков. По сообщением источников, студия Marvel так впечатлилась этим фильмом, что решила привлечь Бенсона к работе над сольником Вдовы.

Скарлетт Йоханссон вернётся к роли супершпионки, в образе которой она впервые появилась в фильме «Железный человек 2». Режиссёром фильма назначена Кейт Шортланд.

По данным СМИ, фильм станет приквелом к событиям первых «Мстителей», его действие развернется в 2000-х. Картина станет второй для Marvel с женщиной в главной роли после «Капитана Марвел».

Русскую супершпионку Наташу Романову придумали редактор Стэн Ли, писатель Дон Рико и художник Дон Хек. Персонаж дебютировал на страницах комиксов в апреле 1964 года.

Зрители увидят Йоханссон в фильме «Мстители: Финал», премьера которого состоится 25 апреля. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/avtor-ischeznoveniya-eleanor-rigbi-perepishet-scenariy-chernoy-vdovy/

Джерело: Киноафиша