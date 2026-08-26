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Українські удари по НПЗ створили нову проблему для Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські удари по НПЗ створили нову проблему для Росії
Росія може продовжити заборону на експорт дизеля через удари по НПЗ
фото: Exilenova+

Москва може продовжити заборону на експорт дизеля, а кількість атак на російські нафтопереробні заводи повторила рекорд

Російська влада розглядає можливість продовжити заборону на експорт дизельного пального на тлі інтенсивних українських ударів по нафтопереробних заводах. Обмеження можуть діяти щонайменше до 1 жовтня, водночас обговорюється і значно триваліший термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, обізнаного з перебігом обговорень, уряд РФ може продовжити чинні обмеження ще на місяць – до 1 жовтня. Співрозмовник агентства попросив не називати його імені, оскільки відповідні дискусії не є публічними.

Водночас Reuters раніше повідомив про можливість значно триваліших обмежень. За інформацією одного з джерел агентства, російська влада обговорює збереження заборони на експорт дизельного пального до кінця року.

Міністерство енергетики РФ на запит Bloomberg про ситуацію не відповіло. Причиною обговорення обмежень стала рекордна інтенсивність українських атак на російську нафтопереробну промисловість. Лише протягом серпня Україна здійснила 18 атак на НПЗ у Росії. Таким чином було повторено рекорд липня.

Минулого тижня віцепрем'єр РФ Олександр Новак, який відповідає за російський енергетичний сектор, визнав, що країна має проблеми з постачанням бензину. Водночас, за його словами, запасів дизельного пального наразі достатньо.

Російське видання РБК також повідомило з посиланням на Міністерство енергетики РФ, що можливість продовження заборони на експорт дизеля для виробників із 1 вересня наразі розглядається.

Остаточне рішення залежатиме від обсягів виробництва і запасів пального, а також темпів внутрішнього попиту. Наслідки можливого продовження заборони можуть вийти за межі російського ринку. До початку рекордної хвилі українських ударів по паливній промисловості РФ Росія залишалася одним із найбільших постачальників дизельного пального за кордон. На неї припадало близько 10% світових поставок.

Тому тривалі обмеження російського експорту можуть додатково посилити напруженість на світовому ринку дизельного пального.

Українські атаки вже вплинули на обсяги російських поставок. За даними Bloomberg, у серпні експорт дизельного пального з РФ опустився до найнижчих за останні роки показників на тлі ударів безпілотників по нафтопереробних потужностях.

Нагадаємо, вночі 26 серпня було завдано удару по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області.

За свідченнями місцевих жителів, на підприємстві пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа. Над територією заводу піднявся стовп густого диму.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найпотужніших НПЗ Росії. Його проєктна спроможність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на виробництві дизельного й авіаційного пального, а також автомобільного бензину.

Тієї ж ночі, 26 серпня, безпілотники повторно атакували логістичний центр компанії Wildberries у Котовську. На об'єкті площею близько 108 тис. кв. м виникла масштабна пожежа, після чого роботу складу призупинили.

Комплекс є одним із ключових логістичних вузлів Wildberries у Центральній Росії. Склад ввели в експлуатацію у 2025 році, а його розрахункова місткість після виходу на повну потужність становила до 54 млн одиниць товарів.

Теги: нафта росія Україна пальне дрон

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