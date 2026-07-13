Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Авторка фільму «Одного разу в Голлівуді» померла від тяжкої хвороби

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Померла художниця фільму «Одного разу в Голлівуді» Барбара Лінг
фото: imdb

В Голлівуді шокована звісткою про смерть легендарної дизайнерки, яка подарувала візуальний стиль фільмам Тарантіно та Стоуна

Американська художниця-постановниця Барбара Лінг померла у віці 73 років після боротьби з онкологічним захворюванням. Про це пише «Главком» з посиланням на Variety.

Барбара Лінг померла 9 липня у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія). У заяві родини зазначається, що вона залишила по собі «спадщину, яка суттєво вплинула на мистецтво художнього оформлення та візуальну мову сучасного кінематографа».

Відомо, щот Барбара Лінг розпочинала свій професійний шлях у театрі, опері та музичних постановках як художниця зі світла. Зокрема, у 1981 році вона виступила дизайнеркою освітлення для спеціального телевізійного випуску «The Pee-Wee Herman Show». А ось перехід художниці у сферу великого кінематографа відбувся завдяки музиканту та режисеру Девіду Бірну, який запросив її розробити візуальний стиль для свого дебютного фільму «True Stories» (Справжні історії).

За роки кар'єри Лінг створила художнє оформлення десятків відомих стрічок.

Серед її найвідоміших робіт:

  • «Одного разу в Голлівуді» – культовий фільм Квентіна Тарантіно;
  • «The Doors» – біографічна драма режисера Олівера Стоуна про однойменний легендарний рок-гурт;
  • «З мене досить» – гостросюжетний трилер Джоела Шумахера;
  • «Чоловік на ім’я Отто» – драматична стрічка з Томом Генксом у головній ролі.

Крім того, Барбара Лінг працювала над фільмами «Смажені зелені помідори», «Бетмен назавжди», «Бетмен і Робін», «Серця в Атлантиді», «Без резерву», «Щасливчик», «Полеглі».

Останнім великим проєктом художниці стала робота над декораціями до очікуваного байопіку Антуана Фукуа «Майкл», присвяченого життю попкороля Майкла Джексона.

Найвищим професійним визнанням для Лінг стала премія Американської кіноакадемії за найкращу роботу художника-постановника у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Нагороду вона отримала у 2020 році разом із декораторкою Ненсі Гей. За цю ж роботу Лінг була відзначена преміями Critics Choice Awards та Art Directors Guild, а також номінована на BAFTA і Satellite Awards. Під час роботи над стрічкою команда практично без використання комп'ютерної графіки відтворила Лос-Анджелес 1969 року, створивши масштабні натурні декорації та історично достовірне міське середовище.

За інформацією американських ЗМІ, у видатної голлівудської майстрині залишилися двоє синів — Клей та Вілл.

Нагадаємо, у віці 75 років померла валлійська співачка Бонні Тайлер, яка здобула світову популярність завдяки хіту «Total Eclipse of the Heart» . За повідомленням родини та команди артистки, вона померла в лікарні в Португалії після хвороби, від якої лікувалася останнім часом.

Теги: трагедія кіно смерть голлівудський актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
16 червня, 09:47
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відкидає звинувачення партії зелених
Французькому уряду оголосять вотум недовіри через спеку
1 липня, 02:57
Богдан Ступка й Іван Миколайчук мали конфлікт 
Артист Іван Гаврилюк назвав Богдана Ступку «моральним убивцею» Івана Миколайчука
1 липня, 10:08
Віктор Вілліс витупав на мітингу напередодні інавгурації Дональда Трампа
Помер улюблений співак Дональда Трампа
1 липня, 23:25
Сумщина потрапила під удар БпЛА
Росія атакувала Сумщину безпілотниками: є загиблі
3 липня, 05:23
Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден»
Весілля за $20 млн: Тейлор Свіфт вийшла заміж
5 липня, 04:40
Бонні Тайлер пішла з житті у віці 75 років
Померла попзірка 1980-х Бонні Тайлер
9 липня, 21:43
В Одесі 10-місячний малюк загинув у родині підлітків
В Одесі 10-місячний малюк став жертвою «дитячого» кохання підлітків
7 липня, 02:15
Святкування перемоги збірної Мексики завершилося трагічно
У Мексиці дві особи загинули в тисняві у ході святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу
1 липня, 17:18

Шоу-біз

У популярного співака 80-х, який підтримує війну проти України, відмовили ноги
У популярного співака 80-х, який підтримує війну проти України, відмовили ноги
Білик уперше за довгий час показала молодшого сина
Білик уперше за довгий час показала молодшого сина
Легендарний актор розповів про ніч, яку провів з Юлією Тимошенко
Легендарний актор розповів про ніч, яку провів з Юлією Тимошенко
«Ну, це ж суча брехня!» Легендарний актор розгромив виставу «Червона рута», номіновану на Шевченківську премію
«Ну, це ж суча брехня!» Легендарний актор розгромив виставу «Червона рута», номіновану на Шевченківську премію
Мадонна стала першою американкою-рекордсменкою британських чартів
Мадонна стала першою американкою-рекордсменкою британських чартів
РФ відкрила справу проти українського співака та оголосила його в розшук
РФ відкрила справу проти українського співака та оголосила його в розшук

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
84K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
76K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua