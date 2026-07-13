Авторка фільму «Одного разу в Голлівуді» померла від тяжкої хвороби

В Голлівуді шокована звісткою про смерть легендарної дизайнерки, яка подарувала візуальний стиль фільмам Тарантіно та Стоуна

Американська художниця-постановниця Барбара Лінг померла у віці 73 років після боротьби з онкологічним захворюванням. Про це пише «Главком» з посиланням на Variety.

Барбара Лінг померла 9 липня у Санта-Барбарі (штат Каліфорнія). У заяві родини зазначається, що вона залишила по собі «спадщину, яка суттєво вплинула на мистецтво художнього оформлення та візуальну мову сучасного кінематографа».

Відомо, щот Барбара Лінг розпочинала свій професійний шлях у театрі, опері та музичних постановках як художниця зі світла. Зокрема, у 1981 році вона виступила дизайнеркою освітлення для спеціального телевізійного випуску «The Pee-Wee Herman Show». А ось перехід художниці у сферу великого кінематографа відбувся завдяки музиканту та режисеру Девіду Бірну, який запросив її розробити візуальний стиль для свого дебютного фільму «True Stories» (Справжні історії).

За роки кар'єри Лінг створила художнє оформлення десятків відомих стрічок.

Серед її найвідоміших робіт:

«Одного разу в Голлівуді» – культовий фільм Квентіна Тарантіно;

«The Doors» – біографічна драма режисера Олівера Стоуна про однойменний легендарний рок-гурт;

«З мене досить» – гостросюжетний трилер Джоела Шумахера;

«Чоловік на ім’я Отто» – драматична стрічка з Томом Генксом у головній ролі.

Крім того, Барбара Лінг працювала над фільмами «Смажені зелені помідори», «Бетмен назавжди», «Бетмен і Робін», «Серця в Атлантиді», «Без резерву», «Щасливчик», «Полеглі».

Останнім великим проєктом художниці стала робота над декораціями до очікуваного байопіку Антуана Фукуа «Майкл», присвяченого життю попкороля Майкла Джексона.

Найвищим професійним визнанням для Лінг стала премія Американської кіноакадемії за найкращу роботу художника-постановника у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Нагороду вона отримала у 2020 році разом із декораторкою Ненсі Гей. За цю ж роботу Лінг була відзначена преміями Critics Choice Awards та Art Directors Guild, а також номінована на BAFTA і Satellite Awards. Під час роботи над стрічкою команда практично без використання комп'ютерної графіки відтворила Лос-Анджелес 1969 року, створивши масштабні натурні декорації та історично достовірне міське середовище.

За інформацією американських ЗМІ, у видатної голлівудської майстрині залишилися двоє синів — Клей та Вілл.

Нагадаємо, у віці 75 років померла валлійська співачка Бонні Тайлер, яка здобула світову популярність завдяки хіту «Total Eclipse of the Heart» . За повідомленням родини та команди артистки, вона померла в лікарні в Португалії після хвороби, від якої лікувалася останнім часом.