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Померла попзірка 1980-х Бонні Тайлер

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Бонні Тайлер пішла з житті у віці 75 років
фото: Бонні Тайлер/Facebook

Виконавиця померла в лікарні через хворобу, від якої лікувалася останнім часом

У віці 75 років пішла з життя валлійська легендарна співачка Бонні Тайлер, відома своїм хітом Total Eclipse of the Heart. Трагічну звістку повідомили рідні та команда виконавиці, передає «Главком».

Бонні Тайлер померла в лікарні в Португалії через хворобу, від якої лікувалася останнім часом.

«Родина та команда Бонні з розбитим серцем повідомляють, що Бонні несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої лікувалася. Невдовзі ми опублікуємо додаткову заяву, але поки що просимо про конфіденційність, щоб розібратися з цією трагедією», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці Бонні Тайлер.

Бонні Тайлер померла в лікарні в Португалії
Бонні Тайлер померла в лікарні в Португалії
фото: Бонні Тайлер/Facebook

Як пише The Guardian, у травні Тайлер перенесла екстрену операцію на кишківнику. Згодом лікарі ввели її в штучну кому для одужання. Стан співачки залишався вкрай важким, і вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

Шлях до світової слави

Бонні Тайлер (справжнє ім'я – Гейнор Гопкінс, після одруження – Гейнор Салліван) народилася 8 червня 1951 року в містечку Сківен у Південному Уельсі (Велика Британія). Вона виросла у багатодітній родині, де музика була важливою частиною повсякденного життя. Після закінчення школи працювала у магазині, але паралельно брала участь у музичних конкурсах і виступала в місцевих гуртах, поступово прокладаючи собі шлях на професійну сцену.

Бонні Тайлер у молодості
Бонні Тайлер у молодості
фото: Бонні Тайлер/Facebook

На початку 1970-х років співачка взяла сценічний псевдонім Бонні Тайлер. Перший помітний успіх прийшов у 1976 році після виходу пісні Lost in France, яка потрапила до британських чартів. Уже наступного року вона закріпила популярність завдяки альбому The World Starts Tonight та композиції It's a Heartache. Ця пісня стала міжнародним хітом, увійшла до топів у Великій Британії, США та багатьох інших країнах.

Пік кар’єри

Найбільший успіх Бонні Тайлер пов'язаний зі співпрацею з композитором і продюсером Джимом Стайнманом. У 1983 році вийшов найбільший хіт виконавиці – Total Eclipse of the Heart, який очолила чарти у США, Великій Британії та низці інших країн і став її головною візитівкою. Композиція й досі залишається еталоном рок-балади.

Найбільший успіх Бонні Тайлер приніс хіт Total Eclipse of the Heart
Найбільший успіх Бонні Тайлер приніс хіт Total Eclipse of the Heart
фото: Бонні Тайлер/Facebook

Того ж року альбом Faster Than the Speed of Night очолив британський альбомний чарт, зробивши Бонні Тайлер першою валлійською співачкою, якій вдалося досягти такого результату. Незабаром вона випустила ще один культовий хіт – Holding Out for a Hero, що прозвучав у фільмі Footloose і став невід'ємною частиною світової попкультури.

За свою кар'єру Тайлер тричі номінувалася на премію «Ґреммі» та представляла Велику Британію на «Євробаченні-2013». На пісенному конкурсі вона виконала пісню Believe In Me та посіла 19-те місце.

Особисте життя

У 1973 році Бонні Тайлер вийшла заміж за Роберта Саллівана – колишнього британського дзюдоїста, який представляв Велику Британію на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Після завершення спортивної кар'єри він став успішним девелопером та інвестором у нерухомість. Познайомилися вони ще на початку 1970-х у нічному клубі в Суонсі, де Салліван працював менеджером, а майбутня зірка виступала як співачка. Вони одружилися ще до того, як Тайлер здобула світову популярність, і прожили разом понад пів століття.

У 1973 році Бонні Тайлер вийшла заміж за Роберта Саллівана
У 1973 році Бонні Тайлер вийшла заміж за Роберта Саллівана
фото: Бонні Тайлер/Facebook

Подружжя не мало дітей. У 39 років Бонні Тайлер пережила викидень. Попри це, зірка неодноразово говорила, що вони з чоловіком не шкодують про своє подружнє життя і залишаються дуже близькими.

Унікальний голос

Відмінною рисою Бонні Тайлер став її хриплуватий, потужний голос. Цікаво, що такий тембр з'явився випадково. У 1977 році співачка перенесла операцію з видалення вузликів на голосових зв'язках – доброякісних ущільнень, які часто виникають через тривале перенапруження голосу. Після операції лікарі рекомендували їй кілька тижнів повністю мовчати, однак Тайлер порушила цю рекомендацію. У результаті її голос набув характерної хрипоти, яка згодом стала головною особливістю співачки.

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Теги: музика смерть співачка пісня

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