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Росія атакувала Сумщину безпілотниками: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Сумщину безпілотниками: є загиблі
Сумщина потрапила під удар БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки на Сумщину загинули дві жінки

У ніч на 3 липня російські безпілотники завдали удару по території Роменської громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі. На момент ворожого удару всередині оселі перебували люди.

Через російський обстріл загинули дві цивільні жінки. Також поранення дістав чоловік, медичні працівники надають йому всю необхідну допомогу. Усі остаточні наслідки ворожої атаки наразі з’ясовуються.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, удень 2 липня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Двоє людей, серед яких дитина, загинули. Ще дев’ятеро – дістали поранення. 

Майже 40 разів ворог атакував три райони регіону безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою. У Дніпровському районі понівечені гімназія і багатоквартирні будинки.

Теги: смерть Сумщина

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