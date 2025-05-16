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Букмекери оновили прогнози перед фіналом «Євробачення-2025»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025» пройде 17 травня
колаж: glavcom.ua

Представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозують перше місце

Після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представник Швеції продовжує утримувати найвищі шанси на перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eurovisionworld.com.

Представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозують перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінюється в 82%.

Букмекери оновили прогнози перед фіналом «Євробачення-2025» фото 1
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Австрія з піснею Wasted Love у виконанні Джей-Джея залишилася на другому місці з показником 72%. Водночас Франція стабільно утримує третю позицію (56%), її представляє Louane з піснею Maman.

На четверте місце піднялися Нідерланди – їх представляє Claude з композицією C'est La Vie. Ймовірність перемоги оцінюється в 55%. Натомість Ізраїль опустився з четвертого на п'яте місце. Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise має тепер 42% на перемогу.

Зауважимо, що український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray піднялися з 14-ї на 12-ту сходинку рейтингу. Їхні шанси на перемогу наразі становлять 8%.

Фінал «Євробачення» відбудеться 17 травня.

У матеріалах «Главкома» «Євробачення-2025. Виступи першої десятки фіналістів» та «Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні» детальніше читайте про усі композиції учасників пісенного конкурсу. 

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Теги: Євробачення Ziferblat

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