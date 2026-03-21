Даша Астаф’єва та Курган & Agregat переспівали хіт «Машина» українською

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трек створили як частину благодійної ініціативи на підтримку Сил оборони України
Співачка та волонтерка Даша Астаф’єва разом із гуртом «Курган & Agregat» презентували оновлену українську версію популярної пісні «Машина». Проєкт реалізовано спільно з благодійним фондом «Тихо» для залучення якомога більше людей до збору коштів на потреби захисників. Про це повідомляє «Главком».

У межах ініціативи відкрито збір на 3 млн грн для потреб 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ та інших нагальних запитів українських військових.

Для цього підготували і спеціальний лот – стилізований автомобіль Daewoo Lanos. Саме цю машину розіграють серед усіх, хто долучиться до збору.

У фонді «Тихо» пояснюють, що ідея полягала в тому, щоб поєднати популярну музику, гумор і просту механіку участі у зборі. Через легку форму участі команда хоче залучити до донатів людей, які, можливо, рідше долучаються до благодійних кампаній. Саме тому до ініціативи запросили артистів із різних аудиторій, а розіграш автомобіля з унікальним брендуванням зробили додатковим стимулом підтримати збір.

До слова, українська співачка Даша Астаф’єва заявила що вона хоче в цьому році начитувати Всеукраїнський радіодиктант. Українці в коментарях під дописом Астаф’євої підтримали бажання співачки та поділилися своїми думками про цю ініціативу. 

