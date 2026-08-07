Дорофєєва роздягнулась для зйомки кліпу (відео)

Новий кліп Наді Дорофєєвої зняв кліпмейкер Алан Бадоєв

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала новий сингл «747». У кадрі зірка станцювала оголеною, а її партнером по сцені став відомий український актор. Про це розповідає «Главком» із посиланням на кліп співачки.

Надя Дорофєєва оголилася перед камерами

У перших кадрах Надя Дорофєєва показалася на більярдному столі. Згодом вона тікала у паркінгу від величезних більярдних куль. Наступні кадри демонструють стосунки між жінкою та чоловіком, який не звертає на неї уваги.

фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Тож Надя Дорофєєва роздяглася перед камерою після того, як встала з ванни. Тоді ж перед глядачами з'явився ще один герой кліпу – відомий український актор Євгеній Лісничий.

Дорофєєва роздягнулась для зйомок кліпу фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Між різними рядками та куплетами Дорофєєва позувала в одязі офісного стилю, а згодом одяглася у сорочку та домашні шорти. Врешті артистка з'явилася перед Євгенієм Лісничим, затуливши йому телевізор, де він грав у відеогру.

Надя Дорофєєва оголилася перед камерами фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Надя Дорофєєва оголилася та почала танцювати. Те, що артистка вирішила приховати від глядачів, вона закрила чорними стрічками та продемонструвала свою фігуру.

відомий український актор Євгеній Лісничий знявся у кліпі Дорофєєвої фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Серед інших сцен зірка співала, стоячи на машині та інших локаціях, які змінювалися протягом усього кліпу. Режисером кліпу Наді Дорофєєвої до пісні «747» став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

Про що пісня Дорофєєвої «747»

Надя Дорофєєва презентувала новий сингл «747» фото: Надя Дорофєєва/Telegram

У новому треку Надя Дорофєєва співає про кохання, яке втратило свій напрямок та зрештою закінчилося. Назва пісні «747» є номером літака «Боїнг 747», який символізує стосунки пари, про яку співає Дорофєєва.

Надя Дорофєєва станцювала оголеною фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Зокрема, завершення кохання у пісні асоціюється з літаком, який пішов на посадку та закінчив свій політ. Також співачка говорить про втрату орієнтиру та сигналу, що також говорить про те, що закохані не можуть знайти взаєморозуміння. В останніх куплетах виконавиця співає, що це кохання було її маршрутом, однак він звернув не туди, тож вона залишилася з болем та сумом, але водночас вона більше нічого не чекає.

Dorofeeva - 747

Нагадаємо, українська співачка Надя Дорофєєва випустила англомовний синг та кліп до нього. У кадрі співачка з’явилася в незвичних образах та локаціях, одна з них нагадує кліп експродюсера Дорофєєвої – Потапа, який виїхав з України.