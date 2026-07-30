У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
В українській версії «Людина-павук: Абсолютно новий день» прибрали сцену з російською піснею
Розпочався прокат нового фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день». Однак музичний супровід у стрічці обурив українців, а саме пісня російської співачки-іноагентки Монеточки. Про це пише «Главком».
Російська пісня з'явилася у фільмі про Людину-павука
Після виходу нового фільму про Людину-павука з Томом Голландом та Зендеєю українці почали ділитися своїми відгуками від перегляду стрічки. Однак найбільше увагу українських глядачів привернула наявність російської пісні у фільмі.
Зокрема, про це зазначають автори фільму у титрах, а також пісню чути в одному з фрагментів. Йдеться про пісню «Монополія» Лізи Монеточки, справжнє ім'я якої Єлизавета Гирдимова.
Реакція українців
Українці обурилися піснею Монеточки в американському фільмі про Людину-павука. Одна з користувачок платформи Threads розповіла, що завчасно придбала квитки на прем'єру, однак, переглянувши інформацію про фільм, виявила, що там грає російська пісня.
«Народ, термінове питання до тих, хто вже ходив на «Людину-павука»! Купила квитки заздалегідь і тільки зараз побачила новину, що у фільмі є пісня росіянки Монеточки. Мені начхати на «хороших росіян» та їхню позицію — мій дім окуповано, і я ненавиджу все, що пов'язано з РФ. Що там у нашому українському дубляжі? Чи прибрали, або. замінили цей фрагмент? Якщо трек залишили, я краще здам квитки й не псуватиму собі вечір», – написала користувачка.
Згодом вона розповіла, що подала запит до мережі кінотеатрів «Планета Кіно». «Кажуть самі в шоці і дали запит до дистриб'ютора, щоб дізнатись правду. Мають передзвонити, як дізнаються», – писала дівчина. Зрештою їй повідомили, що фрагмент з піснею росіянки було видалено.
- «Щойно вийшла з фільму, пісні її нема».
- «Те, що, звісно, вирізали – це прикольно. Але не відміняє факту використання російської пісні. Не піду», – писали українці в коментарях.
Ще одна користувачка поділилася скриншотом листування з «Планетою Кіно». Їй також повідомили, що в українській версії фільму фрагмента з піснею Монеточки не буде.
Під цим дописом українці в коментарях розділилися на два табори. Одні підтримують Монеточку, згадуючи про її позицію стосовно війни. Водночас інші не хочуть чути російське в улюбленому фільмі. Є й обурення через те, що видалення сцени залишає глядача без важливої сцени:
- «Ти ж усвідомлюєш, що факт відсутності треку в українському дубляжі нічого не змінює?»
- «В усіх інших буде».
- «Як можна було вирізати пісню? Замінити іншою на фоні? Чи вони видалили епізод, де відбувається зустріч з Єленою Бєловою в офісі Месників на Брайтон-Біч?»
- «Ця сцена була знята саме з цією піснею, і вона має залишитися такою, як і задумав автор. Монеточка підтримує Україну, співає українські пісні на концертах, виступала на благодійних концертах. Цього більш ніж достатньо, щоб не робити безглуздих вирізань».
- «Чи буде російська пісня в українському прокаті фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день?»
Що відомо про свівачку Монеточку
Єлизавета Гирдимова, відома як Монеточка, є відомою російською співачкою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Монеточка виступила проти війни, залишила Росію та переїхала за кордон. Вона брала участь у благодійних концертах і зборах коштів на підтримку українців, які постраждали від війни.
У січні 2025 року Міністерство юстиції Росії внесло Монеточку до реєстру так званих «іноземних агентів». Пізніше російський суд оштрафував її за порушення вимог законодавства щодо цього статусу.
Як писав «Главком», нещодавно у Москві відбулося засідання, де суддя заочно винесла вирок співачці Монеточці, яка виїхала з РФ та нині має статус іноагента. Так, Лізі Монеточці присудили рік колонії за ухилення від виконання обов'язків «іноземного агента». Також суд заборонив співачці протягом трьох років вести сторінки та інші онлайн-ресурси в інтернеті.
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