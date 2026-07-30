У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці

В українській версії «Людина-павук: Абсолютно новий день» прибрали сцену з російською піснею

Розпочався прокат нового фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день». Однак музичний супровід у стрічці обурив українців, а саме пісня російської співачки-іноагентки Монеточки. Про це пише «Главком».

Російська пісня з'явилася у фільмі про Людину-павука

У титрах до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» зазначена пісня Монеточки фото: скриншот із соцмереж

Після виходу нового фільму про Людину-павука з Томом Голландом та Зендеєю українці почали ділитися своїми відгуками від перегляду стрічки. Однак найбільше увагу українських глядачів привернула наявність російської пісні у фільмі.

Людина-павук: Абсолютно новий день. Офіційний трейлер

Зокрема, про це зазначають автори фільму у титрах, а також пісню чути в одному з фрагментів. Йдеться про пісню «Монополія» Лізи Монеточки, справжнє ім'я якої Єлизавета Гирдимова.

Реакція українців

Українці обурилися піснею Монеточки в американському фільмі про Людину-павука. Одна з користувачок платформи Threads розповіла, що завчасно придбала квитки на прем'єру, однак, переглянувши інформацію про фільм, виявила, що там грає російська пісня.

фото: скриншот Threads

«Народ, термінове питання до тих, хто вже ходив на «Людину-павука»! Купила квитки заздалегідь і тільки зараз побачила новину, що у фільмі є пісня росіянки Монеточки. Мені начхати на «хороших росіян» та їхню позицію — мій дім окуповано, і я ненавиджу все, що пов'язано з РФ. Що там у нашому українському дубляжі? Чи прибрали, або. замінили цей фрагмент? Якщо трек залишили, я краще здам квитки й не псуватиму собі вечір», – написала користувачка.

Згодом вона розповіла, що подала запит до мережі кінотеатрів «Планета Кіно». «Кажуть самі в шоці і дали запит до дистриб'ютора, щоб дізнатись правду. Мають передзвонити, як дізнаються», – писала дівчина. Зрештою їй повідомили, що фрагмент з піснею росіянки було видалено.

«Щойно вийшла з фільму, пісні її нема».

«Те, що, звісно, вирізали – це прикольно. Але не відміняє факту використання російської пісні. Не піду», – писали українці в коментарях.

Ще одна користувачка поділилася скриншотом листування з «Планетою Кіно». Їй також повідомили, що в українській версії фільму фрагмента з піснею Монеточки не буде.

фото: скриншот Threads

Під цим дописом українці в коментарях розділилися на два табори. Одні підтримують Монеточку, згадуючи про її позицію стосовно війни. Водночас інші не хочуть чути російське в улюбленому фільмі. Є й обурення через те, що видалення сцени залишає глядача без важливої сцени:

«Ти ж усвідомлюєш, що факт відсутності треку в українському дубляжі нічого не змінює?»

«В усіх інших буде».

фото: скриншот Threads

«Як можна було вирізати пісню? Замінити іншою на фоні? Чи вони видалили епізод, де відбувається зустріч з Єленою Бєловою в офісі Месників на Брайтон-Біч?»

фото: скриншот Threads

«Ця сцена була знята саме з цією піснею, і вона має залишитися такою, як і задумав автор. Монеточка підтримує Україну, співає українські пісні на концертах, виступала на благодійних концертах. Цього більш ніж достатньо, щоб не робити безглуздих вирізань».

«Чи буде російська пісня в українському прокаті фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день?»

Що відомо про свівачку Монеточку

Єлизавета Гирдимова визнана іноагенткою в РФ фото: Іnstagram.com/monetochkaliska

Єлизавета Гирдимова, відома як Монеточка, є відомою російською співачкою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Монеточка виступила проти війни, залишила Росію та переїхала за кордон. Вона брала участь у благодійних концертах і зборах коштів на підтримку українців, які постраждали від війни.

У січні 2025 року Міністерство юстиції Росії внесло Монеточку до реєстру так званих «іноземних агентів». Пізніше російський суд оштрафував її за порушення вимог законодавства щодо цього статусу.

Як писав «Главком», нещодавно у Москві відбулося засідання, де суддя заочно винесла вирок співачці Монеточці, яка виїхала з РФ та нині має статус іноагента. Так, Лізі Монеточці присудили рік колонії за ухилення від виконання обов'язків «іноземного агента». Також суд заборонив співачці протягом трьох років вести сторінки та інші онлайн-ресурси в інтернеті.