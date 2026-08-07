Китай створив тренд на двохвилинні мікродрами: яка їх особливість

Режисери мікродрам заробляють на платному доступі до серій

У Китаї мікродрами, які тривають по дві хвилини, стають дедалі популярнішими, на відміну від звичайних стрічок. Такий формат фільмів уже став вірусним у мережі, а його герої стають зірками. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про популярні мікродрами

фото: скриншот Іnstagram.com/my_drama_series

Серії мікродрам тривають по дві-три хвилини, вони створені в спеціальному форматі для перегляду на смартфонах. Фрагменти серій часто можна зустріти в соціальних мережах серед реклами чи інших дописів у стрічці. Однак, щоби переглянути серіал повністю, варто завантажити спеціальний застосунок та придбати доступ до нових серій або ж отримати його за перегляд реклами.

Мікродрами з’явилися в Китаї близько 2018 року. До 2024-го вони приносили більше доходів, ніж увесь китайський кінопрокат.

Як мікродрами опинилися на світовому ринку

фото: скриншот Іnstagram.com/my_drama_series

Проте сьогодні мікродрами є не лише продуктом Китаю. Через шалену популярність інші режисери з інших країн теж спробували створити стрічки в цьому форматі. Теми таких серіалів часто розповідають історії стосунків, драм, мільярдерів, а також фентезі.

Водночас деякі автори зіштовхнулися з конкуренцією, оскільки ця сфера стрімко розвивається. Тож режисери почали користуватися рекламою для просування мікродрам, а також використовувати штучний інтелект, щоб заощадити на акторах. Зокрема, у таких соцмережах, як Facebook та Instagram, гортаючи стрічку або сторис, можна натрапити на рекламу однієї із серій мікродрами.

Чому мікродрами приносять мільйони

фото: скриншот Іnstagram.com/my_drama_series

Такий формат кінематографу є вигідним для його творців. Річ у тім, що знімання не займають більше двох тижнів, а вартість сягає кількох тисяч доларів. Водночас самі актори можуть заробляти до 2 тис. доларів на день. Успішні проєкти приносять мільйони доларів завдяки рекламі та платному доступу до серій. Серед героїв мікродрам часто можна побачити відомих українських зірок.

Актор Кейсі Ессер починав свою кар’єру в Лос-Анджелесі, де випадково потрапив у світ мікродрам. Він зіграв головну роль у 60-серійній драмі, яку транслювали в мобільному застосунку. Ессер сподівався, що бодай кілька знайомих побачать його роботу. Однак мікродрама з його участю зібрала сотні мільйонів переглядів. «Люди постійно запитували, що це взагалі таке, а я відповідав: «Чесно, сам не знаю». Треба було завантажити застосунок, платити за кожну серію, усе це здавалося занадто складним», – розповів Кейсі.

Яка цільова аудиторія мікродрам

фото: скриншот Іnstagram.com/my_drama_series

Серед цільової аудиторії мікродрам це жінки віком від 18 до 35 років. Вони часто зупиняються на рекламі із серіями під час обідніх перерв, дорогою на роботу чи у вільний час.

45-річна домогосподарка з Бангкока Тананан Срісенгчей проводить за переглядом мікродрам близько двох годин на день. «Сюжети дуже поверхові. Але саме це й робить їх такими захопливими. Я зрозуміла, що в мене вже не вистачає терпіння на довгі і складні серіали. Мені хочеться чогось веселого, швидкого й легкого для сприйняття», – розповіла вона.

До слова, 6 серпня вийшов довгоочікуваний третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами». Молодіжна драма між Джекі Говард і братами Волтерами знову розгорнеться у нових серіях. У центрі сюжету серіалу «Моє життя з Волтерами» Джекі Говард, життя якої докорінно змінилося після смерті її родини в аварії. Дівчина покидає Мангеттен та переїжджає до Сілвер-Фоллз й опиняється в родині подруги своєї мами Кетрін Волтер, яка має сімох синів та одну дочку.