Китай створив тренд на двохвилинні мікродрами: яка їх особливість
Режисери мікродрам заробляють на платному доступі до серій
У Китаї мікродрами, які тривають по дві хвилини, стають дедалі популярнішими, на відміну від звичайних стрічок. Такий формат фільмів уже став вірусним у мережі, а його герої стають зірками. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Bloomberg.
Що відомо про популярні мікродрами
Серії мікродрам тривають по дві-три хвилини, вони створені в спеціальному форматі для перегляду на смартфонах. Фрагменти серій часто можна зустріти в соціальних мережах серед реклами чи інших дописів у стрічці. Однак, щоби переглянути серіал повністю, варто завантажити спеціальний застосунок та придбати доступ до нових серій або ж отримати його за перегляд реклами.
Мікродрами з’явилися в Китаї близько 2018 року. До 2024-го вони приносили більше доходів, ніж увесь китайський кінопрокат.
Як мікродрами опинилися на світовому ринку
Проте сьогодні мікродрами є не лише продуктом Китаю. Через шалену популярність інші режисери з інших країн теж спробували створити стрічки в цьому форматі. Теми таких серіалів часто розповідають історії стосунків, драм, мільярдерів, а також фентезі.
Водночас деякі автори зіштовхнулися з конкуренцією, оскільки ця сфера стрімко розвивається. Тож режисери почали користуватися рекламою для просування мікродрам, а також використовувати штучний інтелект, щоб заощадити на акторах. Зокрема, у таких соцмережах, як Facebook та Instagram, гортаючи стрічку або сторис, можна натрапити на рекламу однієї із серій мікродрами.
Чому мікродрами приносять мільйони
Такий формат кінематографу є вигідним для його творців. Річ у тім, що знімання не займають більше двох тижнів, а вартість сягає кількох тисяч доларів. Водночас самі актори можуть заробляти до 2 тис. доларів на день. Успішні проєкти приносять мільйони доларів завдяки рекламі та платному доступу до серій. Серед героїв мікродрам часто можна побачити відомих українських зірок.
Актор Кейсі Ессер починав свою кар’єру в Лос-Анджелесі, де випадково потрапив у світ мікродрам. Він зіграв головну роль у 60-серійній драмі, яку транслювали в мобільному застосунку. Ессер сподівався, що бодай кілька знайомих побачать його роботу. Однак мікродрама з його участю зібрала сотні мільйонів переглядів. «Люди постійно запитували, що це взагалі таке, а я відповідав: «Чесно, сам не знаю». Треба було завантажити застосунок, платити за кожну серію, усе це здавалося занадто складним», – розповів Кейсі.
Яка цільова аудиторія мікродрам
Серед цільової аудиторії мікродрам це жінки віком від 18 до 35 років. Вони часто зупиняються на рекламі із серіями під час обідніх перерв, дорогою на роботу чи у вільний час.
45-річна домогосподарка з Бангкока Тананан Срісенгчей проводить за переглядом мікродрам близько двох годин на день. «Сюжети дуже поверхові. Але саме це й робить їх такими захопливими. Я зрозуміла, що в мене вже не вистачає терпіння на довгі і складні серіали. Мені хочеться чогось веселого, швидкого й легкого для сприйняття», – розповіла вона.
До слова, 6 серпня вийшов довгоочікуваний третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами». Молодіжна драма між Джекі Говард і братами Волтерами знову розгорнеться у нових серіях. У центрі сюжету серіалу «Моє життя з Волтерами» Джекі Говард, життя якої докорінно змінилося після смерті її родини в аварії. Дівчина покидає Мангеттен та переїжджає до Сілвер-Фоллз й опиняється в родині подруги своєї мами Кетрін Волтер, яка має сімох синів та одну дочку.
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