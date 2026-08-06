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Зірка «Слуги народу» зніметься у новому фільмі про Петрика П'яточкіна (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Стас Боклан зіграє Діда-Любчика
фото: Іnstagram.com/petryk.film

Творці фільму про Петрика П'яточкіна розкрили нового героя

До акторського складу фільму «Петрик П'яточкін у кіно» приєднався відомий український актор театру та кіно. Серед його відомих робіт ролі у серіалах «Слуга народу» та «Коли ми вдома», а також в інших популярних стрічках. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Так, у фільмі про Петрика П'яточкіна зіграє народний артист України Станіслав Боклан. Акторові дісталася роль Діда-Любчика. «Стас Боклан – актор, якого знають і люблять мільйони українців. Саме він втілить на екрані Діда-Любчика – героя, який подарує глядачам тепло, усмішки та моменти, що залишаться в серці», – йдеться у дописі.

Стас Боклан зніметься у новому фільмі про Петрика П'яточкіна
Стас Боклан зніметься у новому фільмі про Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

На фото зі зйомок Станіслав Боклан показався у незвичному образі. Він був одягнений у сорочку з жилеткою та робочий фартух. Образ Діда-Любчика доповнили в'язана шапка та стильна хустка на шиї. У кадрі Стас Боклан позував із головним героєм Петриком П'яточкіним, якого зіграє дев'ятирічний Олександр Войтеховський.

«У кожному місті є людина, яка давно все зрозуміла про життя. І трохи втомилася пояснювати це іншим. У нашому це Дід Любчик, якого грає Стас Боклан. Він харизматичний, начитаний і майже професійно буркотливий. Говорить мало, але влучно – після його фрази іноді хочеться або замислитися, або тихо відійти. Дід Любчик тримається відсторонено й робить вигляд, що люди його страшенно втомлюють. А люди все одно називають його Дідом Любчиком», – розповіли творці фільму.

Стас Боклан і Олександр Войтеховський у новому фільмі про Петрика П'яточкіна
Стас Боклан і Олександр Войтеховський у новому фільмі про Петрика П'яточкіна
фото: Іnstagram.com/petryk.film

У коментарях деякі зірки відреагували на нову роль Станіслава Боклана:

  • «Ну чому такий прекрасний? Ну Жан Рено курить в сторонці», — написала акторка Катерина Кузнецова, яка також знімається у фільмі з Бокланом.
  • «Ну який жеж!» – зазначила партнерка Стаса Боклана по сцені у серіалі «Папік» Дар'я Петрожицька.
  • «Дуже чуттєво», – написала акторка Наталка Денисенко.
У фільмі про Петрика П'яточкіна зіграє народний артист України Станіслав Боклан
У фільмі про Петрика П'яточкіна зіграє народний артист України Станіслав Боклан
фото: Іnstagram.com/petryk.film
Станіслав Боклан – народний артист України, актор театру та кіно. У 1984 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Працював у Донецькому обласному драматичному театрі в Маріуполі. Серед відомих робіт ролі у фільмах та серіалах «Коли ми вдома», «Слуга народу», «Кріпосна», «Століття Якова», «Центральна лікарня», «Папік», «Пульс», «Незламна», «Я, ти, він, вона», «Потяг у 31 грудня» та інших. Також Боклан став відомий завдяки участі у «Лізі сміху». У 2006 році Станіслав Боклан отримав звання заслуженого артиста України, а звання народного артиста у 2016 році. Також був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня у 2021 році.

Як писав «Главком», у Києві розпочалися зйомки фільму про Петрика П'яточкіна. Творці стрічки розкрили головних героїв та показали залаштунки майбутнього фільму, де зіграють відомі українські актори.

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Теги: кіно фільм Станіслав Боклан

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