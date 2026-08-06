Зірка «Слуги народу» зніметься у новому фільмі про Петрика П'яточкіна (фото)
Творці фільму про Петрика П'яточкіна розкрили нового героя
До акторського складу фільму «Петрик П'яточкін у кіно» приєднався відомий український актор театру та кіно. Серед його відомих робіт ролі у серіалах «Слуга народу» та «Коли ми вдома», а також в інших популярних стрічках. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.
Так, у фільмі про Петрика П'яточкіна зіграє народний артист України Станіслав Боклан. Акторові дісталася роль Діда-Любчика. «Стас Боклан – актор, якого знають і люблять мільйони українців. Саме він втілить на екрані Діда-Любчика – героя, який подарує глядачам тепло, усмішки та моменти, що залишаться в серці», – йдеться у дописі.
На фото зі зйомок Станіслав Боклан показався у незвичному образі. Він був одягнений у сорочку з жилеткою та робочий фартух. Образ Діда-Любчика доповнили в'язана шапка та стильна хустка на шиї. У кадрі Стас Боклан позував із головним героєм Петриком П'яточкіним, якого зіграє дев'ятирічний Олександр Войтеховський.
«У кожному місті є людина, яка давно все зрозуміла про життя. І трохи втомилася пояснювати це іншим. У нашому це Дід Любчик, якого грає Стас Боклан. Він харизматичний, начитаний і майже професійно буркотливий. Говорить мало, але влучно – після його фрази іноді хочеться або замислитися, або тихо відійти. Дід Любчик тримається відсторонено й робить вигляд, що люди його страшенно втомлюють. А люди все одно називають його Дідом Любчиком», – розповіли творці фільму.
У коментарях деякі зірки відреагували на нову роль Станіслава Боклана:
- «Ну чому такий прекрасний? Ну Жан Рено курить в сторонці», — написала акторка Катерина Кузнецова, яка також знімається у фільмі з Бокланом.
- «Ну який жеж!» – зазначила партнерка Стаса Боклана по сцені у серіалі «Папік» Дар'я Петрожицька.
- «Дуже чуттєво», – написала акторка Наталка Денисенко.
Як писав «Главком», у Києві розпочалися зйомки фільму про Петрика П'яточкіна. Творці стрічки розкрили головних героїв та показали залаштунки майбутнього фільму, де зіграють відомі українські актори.
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