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«Наша діва». Альона Омаргалієва назвала українську співачку-мастодонта

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Альона Омаргалієва виконала пісню «Одинокая»
фото: скриншот «Музрум»/YouTube

Омаргалієва виконала суперхіт Ірини Білик наживо

Українська співачка Альона Омаргалієва заспівала легендарну пісню народної артистки України Ірини Білик 1997 року «Одинокая». Співачка зізналася, як ставиться до творчості примадонни української естради. Про це пише «Главком» із посиланням на проєкт «Музрум».

За словами Альони Омаргалієвої, у власному плейлисті вона має мало пісень українських виконавців. Однак усе ж особливе місце у її серці посідає творчість Ірини Білик. Про неї вона згадала, називаючи українських співаків-мастодонтів. «Це наша діва», – сказала Омаргалієва.

Разом із цим вона назвала свою улюблену пісню Ірини Білик – «Одинокая». Тож ведучі шоу запропонували зірці виконати суперхіт Білик.

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Альона Омаргалієва відкрила текст пісні та почала співати у супроводі живого оркестру. Артистка виконала композицію Білик у ліричній манері та вразила ведучих.

Iрина Бiлик - Одинокая


Співачка розповіла, що свого часу мала багато касет із піснями Ірини Білик. Також вона зізналася, що знає всі пісні своєї колеги. «У мене було багато її касет. Виходить, що ми знаємо всі її пісні. Тому що в дитинстві, коли я починала займатися співом, вона була просто мега. Я знаю всі її пісні, насправді. І вона великий пахар. Я пам'ятаю, як вона танцювала з балетом. Вона на повну віддавалася завжди», – сказала зірка.

Омаргалієва виконала суперхіт Ірини Білик «Одинокая» наживо
Омаргалієва виконала суперхіт Ірини Білик «Одинокая» наживо
фото: скриншот «Музрум»/YouTube

Альона Омаргалієва також відзначила пісню Ірини Білик «Мовчати», яку вона раніше виконувала в дуеті з Кузьмою Скрябіним. «До речі, я дуже любила пісню зі Скрябіним, у неї в дуеті. Це просто… Це був розквіт Ірини, мені здається. Це був такий неочікуваний, класний, красивий дует. Такий кліп, настільки життєвий. Це було просто вау», – висловилася виконавиця.

Скрябін & Ірина Білик — Мовчати

Нагадаємо, співачка Альона Омаргалієва підкорила шанувальників зворушливим вчинком після концерту у Києві. Артистка не залишила без уваги одного зі своїх юних фанатів. Коли співачка вже сідала в авто та водночас давала автограф, із натовпу пролунав дитячий голос. Хлопчик попросив співачку обійнятися з ним, на що вона йому не відмовила. 

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Теги: Ірина Білик співачка пісня кавер

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