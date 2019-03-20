Джастин Бибер в четвёртый раз отложил свадьбу из-за проблем с психическим здоровьем



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Джастин Бибер и Хейли Болдуин

В сентябре прошлого года все поклонники и СМИ поздравляли Джастина Бибера и Хейли Болдуин с женитьбой

Влюблённые зарегистрировали брак в Нью-Йорке, но отложили свадебную церемонию на потом. Модель успела поменять фамилию, поучаствовать с любимым в семейной фотосессии Vogue и даже несколько раз назначить дату свадьбы, но Бибер вновь отменил торжество. И всё из-за психических проблем.

Издание People сообщило, что Джастин и Хейли отложили свадебную церемонию в четвёртый раз. Анонимный источник портала сообщил:

«Они всё равно сыграют свадьбу, но сейчас это не их главная цель. Они не назначили новую дату церемонии, потому что хотят подождать, пока Джастину станет лучше, и он будет рад участвовать в планировании». Бибер и Болдуин расписались в сентябре 2018 года, но затем стало известно, что музыкант страдает от депрессии.

По данным западных СМИ, Хейли первой заметила, что с Джастином что-то не так, и оказала ему поддержку с борьбе с болезнью. Певец посещал сеансы психотерапии и получал религиозные консультации от пастора своей церкви Хиллсонг, но всё безрезультатно.

По сообщениям People, церемония должны была состояться в этом месяце, в день рождения Джастина, но торжество перенесли. Инсайдер портала TMZ сообщил, что «сначала супруги хотели назначить новую дату, но затем решили не торопиться, ведь они уже женаты». Теперь влюблённые хотят обстоятельно подойти к процессу планирования и не спешить.

Джерело: popcornnews