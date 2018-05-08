Хит Эда Ширана признали лучшей песней в истории

За романтический шлягер музыканта проголосовали британские радиослушатели

Известный британский певец Эд Ширан давно уже стал любимцем публики не только в Британии, но и во всем мире. Не так давно Ширан записал совместный клип с Эминемом, который стал настоящей бомбой в мире музыки о очень понравился фанатам. Теперь же музыкант удостоился еще одной почести. Оказывается, британская радиостанция Smooth Radio при помощи



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Эд Ширан

За романтический шлягер музыканта проголосовали британские радиослушатели

Известный британский певец Эд Ширан давно уже стал любимцем публики не только в Британии, но и во всем мире. Не так давно Ширан записал совместный клип с Эминемом, который стал настоящей бомбой в мире музыки о очень понравился фанатам. Теперь же музыкант удостоился еще одной почести.

Оказывается, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана. Ранее первую строчку долгое время занимал Джордж Майкл с песней Careless Whisper, записанной еще в далеких 1980-х годах.

Всего в этот рейтинг вошло 500 песен, 20 из которых принадлежат Джорджу Майклу, а еще 18 – Элтону Джону. Также, самыми популярными певицами стали Уитни Хьюстон и Адель, а самой популярной группой — ABBA.

Напомним, певец Эд Ширан, которого недавно наградили орденом Британской империи, был признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года.

Джерело: Сегодня