Стало известно, какие артисты выступят 9 мая на канале «Интер»

Среди участников концерта значатся Таисия Повалий, Владимир Гришко, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук и другие

9 мая телеканал «Интер» готовит цикл передач, посвященных Дню Победы. Кульминацией праздничного репертуара станет концерт «Победа. Одна на всех», пишет «Главком». Как известно, программа, которая только планируется к показу завтра в 20-30, уже вызвала скандал. Сегодня стало известно, что в концерте будет

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«Победа. Одна на всех»

Среди участников концерта значатся Таисия Повалий, Владимир Гришко, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук и другие

9 мая телеканал «Интер» готовит цикл передач, посвященных Дню Победы. Кульминацией праздничного репертуара станет концерт «Победа. Одна на всех», пишет «Главком». Как известно, программа, которая только планируется к показу завтра в 20-30, уже вызвала скандал.

Сегодня стало известно, что в концерте будет представлено 27 номеров. Среди участников – Таисия Повалий, Владимир Гришко, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, Мила Нитич, Влад Сытник, Светлана Тарабарова, Наталья Бучинская, Сергей Гладырь, Наталья Валевская, Ольга Цыбульская, Иван Березовский, Наташа Гордиенко, Вадим Олейник, группы «Братья Карамазовы», «Авиатор», Freedom-Jazz, «Анна-Мария» и MenSound.

Организаторы программы отмечают, что номер каждого артиста – это отдельная, законченная история со своим сюжетом и постановкой. Знаменитые военные песни зазвучат по-новому благодаря современным аранжировкам, уникальным номерам и спецэффектам.

Также ко Дню Победы телеканал издал третий том фотоальбома «Люди Победы», в который вошли воспоминания 100 ветеранов. Также вместе со зрителями «Интер» продолжил восстановление памятников павшим солдатам – в этом году было отреставрированы 11 монументов в семи областях Украины – в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Всего за четыре года акции «Никто не забыт» телеканал восстановил 28 памятников.