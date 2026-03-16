На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»
Статуетку «Оскара» у новій номінації отримала американська режисерка
Під час церемонії нагородження кінопремії «Оскар» було оголошено переможця у номінації «Найкращий кастинг». Статуетку «Оскара» отримала американська режисерка. Про це пише «Главком».
Переможцем у номінації «Найкращий кастинг» стала кастинг-директорка Кассандра Кулукундіс. Вона отримала «Оскар» за роботу з акторським складом у фільмі «Одна битва за іншою». Вона співпрацювала з Полом Томасом Андерсоном, режисером фільму «Одна битва за іншою».
У фільмі «Одна битва за іншою» зіграли Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Бенісіо Дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Голл, Чейз Інфініті, Алана Хаїм. Загалом фільм номіновано у 13 категоріях на премії Оскар-2026.
Як писав «Главком», фільм Одна битва за іншою знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75». Вони атакують банки та офіси відомих політиків. Після того, як дівчина народжує доньку, їхні стосунки з Петом псуються. Однак це тільки зав’язка – основна історія розповідає про стосунки та поневіряння Пета і його донки через 16 років. Ідея фільму з’явилася у Пола Томаса Андерсона близько 20 років тому. Про початок роботи над стрічкою творці оголосили в січні 2024 року.
Нагадаємо, стало відоме ім'я актора, який здобув перемогу на кінопремії «Оскар» за чоловічу роль другого плану. У номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». Серед напарників по сцені актора відомі зірки Леонардо Ді Капріо та Теяна Тейлор.
Також було оголошено ім'я найкращої акторки другого плану. «Оскар» у цій номінації отримала лауреатка премій Гільдії кіноакторів США Емі Мадіган. Вона зіграла головну роль у фільмі «Зброя».
Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Ведучим церемонії обрали Конана О’Браєна. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.
