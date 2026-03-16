На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»

Юлія Відміцька

Кассандра Кулукундіс співпрацювала з режисером фільма-номінанта на Оскар Полом Томасом
Статуетку «Оскара» у новій номінації отримала американська режисерка

Під час церемонії нагородження кінопремії «Оскар» було оголошено переможця у номінації «Найкращий кастинг». Статуетку «Оскара» отримала американська режисерка. Про це пише «Главком».

Переможцем у номінації «Найкращий кастинг» стала кастинг-директорка Кассандра Кулукундіс. Вона отримала «Оскар» за роботу з акторським складом у фільмі «Одна битва за іншою». Вона співпрацювала з Полом Томасом Андерсоном, режисером фільму «Одна битва за іншою».

У фільмі «Одна битва за іншою» зіграли Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Бенісіо Дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Голл, Чейз Інфініті, Алана Хаїм. Загалом фільм номіновано у 13 категоріях на премії Оскар-2026.

ОДНА БИТВА ЗА ІНШОЮ

Як писав «Главком», фільм Одна битва за іншою знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75». Вони атакують банки та офіси відомих політиків. Після того, як дівчина народжує доньку, їхні стосунки з Петом псуються. Однак це тільки зав’язка – основна історія розповідає про стосунки та поневіряння Пета і його донки через 16 років. Ідея фільму з’явилася у Пола Томаса Андерсона близько 20 років тому. Про початок роботи над стрічкою творці оголосили в січні 2024 року.

Нагадаємо, стало відоме ім'я актора, який здобув перемогу на кінопремії «Оскар» за чоловічу роль другого плану. У номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». Серед напарників по сцені актора відомі зірки Леонардо Ді Капріо та Теяна Тейлор.

Також було оголошено ім'я найкращої акторки другого плану. «Оскар» у цій номінації отримала лауреатка премій Гільдії кіноакторів США Емі Мадіган. Вона зіграла головну роль у фільмі «Зброя».

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Ведучим церемонії обрали Конана О’Браєна. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

