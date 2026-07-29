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ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Росіянин Павло Дуров нині перебуває у Франції
фото з відкритих джерел

Дурова звинувачують у сприянні диверсіям на території РФ

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Росії оголосили у міжнародний розшук. Підприємця звинувачують у сприянні терористичній діяльності. Як пише «Главком», відповідну інформацію поширюють росЗМІ із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

ФСБ висунула Павлу Дурову звинувачення за статтею «сприяння терористичній діяльності» у рамках кримінальної справи про використання «спецслужбами України» популярного чат-бота в месенджері Telegram «Дайвінчик/Leo – знайомства».

У цьому боті люди шукають собі пари або ж нові знайомства. Водночас ФСБ вважає, що бот використовували для того, щоб залучати російську молодь до диверсій та тероризму. «П. Дурову пред'явлено обвинувачення в рамках кримінальної справи, що розслідується, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 (сприяння терористичній діяльності) КК Росії, він оголошується у міжнародний розшук», – йдеться у повідомленні.

До того ж у Росії стверджують, що з початку червня вже було затримано 46 росіян віком від 12 до 22 років, які були завербовані через Telegram-канал. Зазначається, що росіяни здійснювали різні диверсії, зокрема від нападів на правоохоронців до підпалів.

Як розповіли у ФСБ, із молодиками знайомилися співробітники спецслужб України під виглядом дівчат. Користувачі просили їх оплатити їм квитки в кіно за фейковим посиланням, а згодом шантажували тим, що росіяни нібито задонатили на ЗСУ.

Тож тепер власник Telegram перебуває у міжнародному розшуку. Водночас стаття, за якою йому висунули звинувачення, передбачає від восьми до 15 років або навіть довічне ув'язнення. До слова, чат-бот «Дайвінчик» РФ внесла до реєстру заборонених сайтів Роскомнагляду ще 23 грудня 2025 року.

Зазначимо, торік Російська Федерація розслідувала дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності. Журналісти зазначали, що месенджер під час російсько-української війни став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО і України.

Нагадаємо, журналісти зʼясували, хто має доступ до серверів месенджера Telegram. Він користується IP-адресами компанії Global Network Management, яка належить росіянину Володимиру Веденєєву. Він же має доступ до серверів месенджера, які розташовані в дата-центрі в США. Журналісти спершу проаналізували заяви власника соцмережі Павла Дурова. Наприклад, коли він покидав Росію у 2014, то обіцяв, що вже не повернеться. Але з витоку прикордонної служби ФСБ стало відомо, що Дуров приїжджав до Росії понад 50 разів з моменту свого від'їзду у 2014 році.

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Теги: Павло Дуров Telegram ФСБ росія розшук диверсія тероризм

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