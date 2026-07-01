«Не треба драматизувати». Соратниця Путіна дала росіянам пораду на тлі паливної кризи

Матвієнко закликала росіян потерпіти через дефіцит бензину

Спікерка Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко закликала співгромадян перестати «охати й ахати» через бензиновий колапс і натомість «шукати рішення». Як інформує «Главком», із посиланням на російських пропагандистів, про це соратниця диктатора Володимира Путіна сказала на засіданні Ради федерації.

Матвієнко заявила, що для ліквідації наслідків паливної кризи, яка охопила майже всі регіони Росії, «потрібен час».

«Справді, ситуація непроста, нелегка», – визнала путінська поплічниця та запевнила, що росіяни «вийдуть з цієї складної ситуації».

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко закликала росіян «не драматизувати» через дефіцит бензину та «потерпіти», запевнивши, що влада нібито знайде вихід із паливної кризи. pic.twitter.com/z7lkWLqUzv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2026

«Не треба драматизувати, не охати й не ахати, а разом шукати рішення», – порадила Матвієнко.

За її словами, російський уряд уже ухвалює необхідні рішення. Як раніше повідомляв віцепрем’єр Олександр Новак, влада розглядає можливість закупівлі бензину за кордоном. Раніше Кабінет міністрів РФ знизив вимоги до якості пального до стандарту «Євро-3», а нині розглядає можливість повернення до стандарту «Євро-2» – забороненого понад 13 років тому, який передбачає 50-разове збільшення вмісту сірки в паливі та п’ятикратне – бензолу.

За офіційними даними Росстату, ще у травні виробництво нафтопродуктів у Росії скоротилося на 13,5% у річному вимірі – це найгірший показник щонайменше з 2015 року. У червні, за оцінками галузевих джерел Reuters, виробництво автомобільного бензину впало на 25% і перестало покривати внутрішнє споживання РФ.

Нагадаємо, Росія зіткнулася з різким подорожчанням бензину, який постачається з Білорусі. Причиною стало загострення дефіциту пального на внутрішньому ринку та зростання попиту на імпортні поставки.

До слова, Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії, намагаючись подолати дефіцит пального, що виник після українських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.