Неправильно зрозуміли: канал «Дім» прокоментував фінансування програми Кравець

Телешоу «Тихий вечір» не виходитиме наступного року

Опубліковані договори про виділення понад 27 млн грн на шоу колишньої партнерки президента Зеленського по студії «Квартал 95» Олени Кравець стосуються цього року, а в 2024 році шоу не виходитиме. Про це йдеться в офіційному коментарі телеканалу «Дім».

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У мережі поширилася інформація про те, що на шоу Олени Кравець на наступний рік з держбюджету виділять 27 528 000 грн. Про це йшлося у тендері, розміщеному на електронному майданчику закупівель Prozorro.

Проте канал «Дім» прокоментував ситуацію та пояснив, що цю інформацію неправильно зрозуміли. Насправді, 27,5 млн – це сума витрат за цей рік, а не бюджет на наступний.

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У коментарі телеканалу зазначається, що заплановані на початку року майже 33 млн не використали через скорочення кількості програм. Тому на програму витратили на 5,3 мільйони менше. Через це в 2023 році фінансування програми «Тихий вечір з Оленою Кравець» становитиме 27,5 млн грн.

На Prozorro показали додаткову угоду до договору про скорочення фінансування і всі подумали, шо це нова сума на наступний рік.

«Хочемо зауважити, що викликають здивування заголовки та публікації окремих медіа, блогерів, дописувачі соціальних мереж, які створюють хибне враження, нібито Олена Кравець особисто отримала кошти з державного бюджету. Уточнюємо, ДП «МПІУ» уклало договір з продакшеном, який запропонував концепцію програми з ведучою Оленою Кравець. Програму виробляє велика творча команда, Олена Кравець – одна з навідоміших і найпопулярніших українських зірок, є частиною цієї команди і так само, як і всі, хто працюють над проєктом, отримує за свою роботу зарплатню», – коментує телеканал.

Олена Кравець в соцмережі написала, що шоу в 2024 році не виходитиме.

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«Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Прозорро про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною», – зазначила ведуча програми.

Нагадаємо, що розважальне шоу побудоване на спілкуванні ведучих із відомими людьми. За цей рік у гостях в Олени Кравець були різні люди – від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, до коміків з YouTube-каналу «Леви на джипах».

Як повідомлялося, державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка».